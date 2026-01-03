Crematorio ad Ancona: Sospeso il progetto, ascolto dei cittadini.

- PUBBLICITA -

La decisione del Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di sospendere e ripensare il progetto del crematorio a Tavernelle, rappresenta un atto di lungimiranza e un segnale di profonda responsabilità nei confronti della comunità locale.

Un giudizio condiviso dall’eurodeputato Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Ancona, che sottolinea come tale scelta vada ben oltre una mera valutazione di fattibilità tecnica.

L’approccio alla pianificazione di infrastrutture complesse come un crematorio, argomenta Ciccioli, non può essere relegato a una sterile applicazione di criteri ingegneristici o a una rigida aderenza a procedure amministrative.

La legittimità e l’accettabilità di un intervento di tale portata dipendono da una valutazione olistica che integri fattori cruciali: la convenienza strategica, la collocazione geografica ottimale e, soprattutto, l’impatto sociale ed emotivo che esso genererà.

La scelta di Tavernelle, inizialmente proposta, si è rivelata problematica proprio per la sua inadeguatezza a rispondere a tali requisiti.

La vicinanza ad aree densamente popolate e la conseguente sensibilità della comunità circostante hanno sollevato preoccupazioni legittime, evidenziando una potenziale dissonanza tra la necessità di un servizio e il diritto alla tranquillità e al benessere dei cittadini.

Ciccioli sottolinea la necessità di un nuovo percorso decisionale, un iter volto a identificare una location alternativa che possa conciliare le esigenze di servizio con la tutela della qualità della vita.

Questo processo deve necessariamente tenere conto del Piano di Coordinamento Regionale, uno strumento di pianificazione strategica che definisce il fabbisogno di infrastrutture a livello regionale e individua aree idonee per la loro localizzazione, evitando così sovrapposizioni e conflitti di interesse.

Infine, l’eurodeputato lancia un messaggio di chiarezza: la capacità di ascoltare le voci del territorio, di comprendere le paure e le aspettative dei cittadini, non è un sintomo di debolezza politica, ma un segno di maturità e di consapevolezza del ruolo di chi governa.

Un amministratore responsabile non può ignorare le reazioni della comunità, ma deve saperle interpretare come un feedback prezioso per orientare le decisioni e costruire un futuro condiviso, fondato sulla fiducia reciproca e sul rispetto del bene comune.

Ignorare la sensibilità locale significherebbe erigere barriere di incomprensione e compromettere la coesione sociale, elementi imprescindibili per uno sviluppo sostenibile e duraturo.