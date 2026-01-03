Crematorio ad Ancona: Sospeso il progetto, resta aperta la questione.

- PUBBLICITA -

La recente decisione del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di sospendere il progetto di realizzazione di un crematorio nel quartiere Tavernelle, segna una tappa significativa in un dibattito complesso che ha visto coinvolti cittadini, amministrazioni locali e la stessa Regione Marche.

Il comitato “Aria Nostra”, promotore di una raccolta firme che ha visto l’adesione di oltre 4.000 persone, esprime cauta soddisfazione, riconoscendo nella rinuncia del sindaco una potenziale ammissione delle preoccupazioni legittime sollevate dalla comunità.

La vicenda, tuttavia, non può essere considerata definitivamente risolta.

Il comitato sottolinea la necessità di attendere l’atto formale che sancisca la cancellazione del progetto, auspicando che questa vicenda stimoli una riflessione più ampia sulla pianificazione territoriale e sulla gestione dei servizi funebri a livello regionale.

Aria Nostra richiama il ruolo cruciale della Regione Marche, invitandola ad assumere un coordinamento proattivo nella definizione di una strategia a lungo termine per la localizzazione di impianti crematori.

Questo ruolo non dovrebbe limitarsi alla mera approvazione di progetti presentati dai comuni, ma dovrebbe includere un’analisi approfondita del fabbisogno reale del territorio, basata su dati demografici e proiezioni future, e la verifica rigorosa dell’idoneità ambientale dei siti proposti.

La classificazione degli impianti crematori come “industrie insalubri di prima classe” impone una particolare attenzione alla minimizzazione dell’impatto ambientale.

Le emissioni, spesso caratterizzate dalla presenza di sostanze persistenti e potenzialmente dannose, richiedono l’adozione di tecnologie all’avanguardia e di controlli severi.

L’analisi dei rischi ambientali deve essere condotta con il massimo rigore scientifico, coinvolgendo esperti indipendenti e tenendo conto delle più recenti conoscenze in materia di inquinamento atmosferico e della sua influenza sulla salute pubblica.

Il comitato “Aria Nostra” insiste sulla necessità di integrare la valutazione dell’impatto ambientale con una valutazione di impatto sanitario, che consideri non solo la concentrazione degli inquinanti, ma anche la vulnerabilità delle popolazioni esposte.

La trasparenza del processo decisionale e la partecipazione attiva della cittadinanza sono elementi imprescindibili per garantire un servizio funebre sostenibile e rispettoso della salute e dell’ambiente.

La Regione, nell’esercizio delle sue funzioni, deve perseguire l’obiettivo di una gestione del territorio equa e lungimirante, che concili le esigenze di servizio con la tutela del patrimonio naturale e della qualità della vita dei cittadini marchigiani.