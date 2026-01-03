Crematorio ad Ancona: sospeso, ma serve un piano regionale.

- PUBBLICITA -

La recente decisione del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di rinviare la realizzazione del crematorio nel quartiere Tavernelle, ha suscitato l’apprezzamento del consigliere regionale Andrea Nobili, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Questa scelta, frutto di un acceso confronto con la comunità locale, rappresenta un segnale di ascolto verso le istanze di una cittadinanza attiva e consapevole, e solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione del territorio e la tutela dell’ambiente.

L’azione del comitato cittadino, che ha mobilitato residenti e attivisti con un’incessante campagna, merita un plauso.

La sua determinazione ha portato a una pausa necessaria, un momento per riflettere sulla complessità di un’opera che impatta direttamente sulla salute pubblica e sulla qualità della vita.

Nobili sottolinea l’importanza del loro contributo, riconoscendo il lavoro instancabile che ha portato a questo risultato parziale.

La questione non si esaurisce, tuttavia, con la scelta di un’alternativa al sito di Tavernelle.

Il consigliere Nobili insiste sulla necessità di un approccio strategico e di lungo periodo, proponendo una mozione alla giunta regionale che mira a sospendere l’approvazione di nuovi crematori in tutta la regione.

Questa sospensione è condizione imprescindibile per consentire un’accurata valutazione dei rischi ambientali e sanitari, un monitoraggio continuo delle emissioni, e la garanzia di una trasparenza totale nei processi decisionali.

L’urgenza della mozione risiede nell’evidenza di una lacuna legislativa e amministrativa che affligge le Marche da oltre vent’anni.

Il Piano Regionale dei Crematori, previsto da una normativa nazionale del 2001, è rimasto finora un adempimento formale, mai concretizzato in un documento operativo.

Questa omissione ha generato una situazione di precarietà, in cui le decisioni vengono prese a livello locale, spesso senza una visione d’insieme e senza una valutazione preventiva dei potenziali impatti negativi.

La scelta del sito di Tavernelle, e la necessità di trovare un’alternativa, mettono in luce una problematica più ampia: la collocazione di infrastrutture potenzialmente inquinanti in aree già gravate da una preesistente pressione antropica.

Il quartiere, come sottolinea Nobili, si trova in una “Area ad elevato rischio di crisi ambientale,” una zona che storicamente ha sopportato un carico significativo di emissioni industriali e portuali.

La carenza di un piano di risanamento aggiornato dal 2015 aggrava ulteriormente la situazione, rendendo urgente un intervento di riqualificazione ambientale.

La vicenda solleva interrogativi fondamentali sulla governance del territorio, sulla responsabilità delle istituzioni nei confronti della salute pubblica, e sulla necessità di promuovere una cultura della sostenibilità e della prevenzione.

La mozione di Nobili non mira solo a sospendere l’approvazione di nuovi crematori, ma a innescare un processo di revisione complessiva della pianificazione ambientale regionale, con l’obiettivo di garantire un futuro più sano e sostenibile per le Marche.

La trasparenza, il coinvolgimento della comunità, e il rispetto delle normative ambientali dovranno essere i principi guida di questo percorso.