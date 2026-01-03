Crematorio ad Ancona: Svolta, Partecipazione e Responsabilità Istituzionale

- PUBBLICITA -

La recente svolta del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, riguardo alla localizzazione del crematorio destinato alla città, rappresenta un punto di svolta cruciale che merita un’analisi approfondita.

La decisione, maturata a seguito di una prolungata fase di riflessione, non si limita a una mera rettifica progettuale, ma evoca interrogativi più ampi riguardanti la pianificazione territoriale, la partecipazione civica e la responsabilità istituzionale.

Come sottolineato dal consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, la scelta di rivedere la collocazione originariamente prevista nel quartiere Tavernelle, in risposta alle legittime preoccupazioni espresse dal comitato “Aria Nostra” – che ha raccolto un significativo numero di firme – segna un riconoscimento del valore del coinvolgimento popolare nei processi decisionali.

Questa mossa, al di là delle implicazioni immediate per la comunità locale, evidenzia una potenziale discontinuità rispetto a posizioni precedentemente assunte in sede di Consiglio regionale, dove si era manifestata una resistenza a qualsiasi tentativo di modificare il progetto iniziale.

L’episodio solleva, inoltre, un problema strutturale nella gestione delle infrastrutture regionali.

Come rimarcato dal consigliere Mangialardi, la Regione Marche avrebbe dovuto, in ottemperanza alla legge del 2001, elaborare un Piano di Coordinamento che definisse i fabbisogni regionali in termini di cremazione e individuasse le aree idonee per la realizzazione di tali impianti.

L’assenza di tale programmazione strategica, nonostante ripetute promesse e atti formali – come la risoluzione del 2021 che vedeva l’adesione anche di esponenti del centrodestra – testimonia una carenza di visione e una mancanza di proattività da parte delle istituzioni regionali.

Questa omissione ha portato a decisioni affrettate e potenzialmente controverse, come quella originariamente presa per il crematorio di Ancona.

La nuova localizzazione, qualora ritenuta imprescindibile, non deve essere imposta dall’alto, bensì emergere da un processo partecipativo che coinvolga attivamente tutti gli stakeholder interessati: residenti, associazioni ambientaliste, tecnici, rappresentanti delle diverse sensibilità politiche e religiose.

È imperativo che questo processo sia improntato alla trasparenza, all’ascolto e alla ricerca del consenso, al fine di garantire che la nuova collocazione risponda a criteri di sostenibilità ambientale, accettabilità sociale e rispetto per il tessuto urbano e paesaggistico.

La vicenda, quindi, si configura non solo come un caso specifico di riposizionamento di un crematorio, ma come un’opportunità per riflettere su un modello di governance più inclusivo e responsabile, in grado di coniugare le esigenze di sviluppo infrastrutturale con la tutela del benessere collettivo e la valorizzazione del patrimonio territoriale.

È un banco di prova per la capacità delle istituzioni di ascoltare i cittadini e tradurre le loro istanze in azioni concrete e condivise.