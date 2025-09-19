Di Ruscio attacca l’ammissibilità del consigliere regionale Putzu: azioni legali in corso.

Saturnino Di Ruscio, figura di spicco nel panorama amministrativo marchigiano con un passato da sindaco di Fermo e dall’esperienza di guida dell’Erap, ha attivato una serie di azioni legali e istituzionali per sollecitare un approfondimento e una discussione pubblica in merito alla questione relativa all’ammissibilità alla carica di consigliere regionale del rappresentante di Fratelli d’Italia, Andrea Putzu.

L’iniziativa di Di Ruscio è nata in risposta ad una sentenza di condanna risalente al 2018, che solleva interrogativi sulla veridicità delle dichiarazioni rese da Putzu e, conseguentemente, sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo di rappresentanza democratica.

Le azioni intraprese, che si sono concretizzate in un esposto al Consiglio regionale, una denuncia alla Procura della Repubblica e, più recentemente, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), mirano a ottenere una verifica formale e trasparente della situazione giuridica di Putzu.

L’esposto al Consiglio regionale, in particolare, intende stimolare un dibattito interno all’assemblea legislativa e sollecitare un’analisi approfondita delle implicazioni legali e politiche derivanti dalla sentenza.

La denuncia alla Procura, invece, sottopone i fatti all’attenzione dell’autorità giudiziaria affinché vengano compiute le opportune indagini per accertare eventuali responsabilità.

Il ricorso al TAR, infine, rappresenta un tentativo di forzare la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, con l’obiettivo di discutere la questione in pubblica seduta e, possibilmente, prendere una decisione formale sull’ammissibilità di Putzu.

L’azione di Di Ruscio trascende una semplice contestazione personale; essa si pone come un monito a tutela del principio di legalità e dell’integrità della rappresentanza democratica.

La vicenda solleva interrogativi fondamentali sul rapporto tra condanne penali, diritti politici e la necessità di garantire un’amministrazione pubblica immune da ombre e sospetti.

La vicenda Putzu si configura, pertanto, come un caso di interesse pubblico che tocca temi cruciali per il corretto funzionamento delle istituzioni e la percezione di fiducia dei cittadini nei confronti della classe politica.

La posizione assunta da Di Ruscio riflette una profonda preoccupazione per il rispetto delle regole e l’importanza di un’etica pubblica che non possa essere compromessa.