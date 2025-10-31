Difesa Italiana: Crosetto lancia l’allarme, decenni per il recupero.

La revisione del sistema di difesa italiano si presenta come una sfida complessa, segnata da un recupero più lento del previsto, come ha evidenziato il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante un incontro ad Ascoli Piceno.

Il gap accumulato negli anni, difficilmente colmabile in un arco temporale inferiore a un decennio, riflette un cambiamento di paradigma rispetto alla visione del passato.

Fino a pochi anni orfano, un’errata percezione della sicurezza europea ha portato a sottostimare la necessità di investimenti nel settore della difesa.

L’idea prevalente era quella di una progressiva riduzione delle forze armate, con la convinzione che la spesa militare fosse un onere superfluo, se non addirittura dannoso.

Questa visione, alimentata da un clima di relativa tranquillità percepita e da un’eccessiva dipendenza dalla protezione statunitense, si è rivelata profondamente miope.

L’evoluzione del panorama geopolitico attuale, caratterizzato da crescenti tensioni internazionali e dall’incertezza sul futuro impegno degli Stati Uniti nel contenimento delle sfide alla sicurezza europea, impone una radicale revisione di questa impostazione.

L’ipotesi di un graduale disimpegno americano dal Vecchio Continente, sebbene non confermata, ha innescato un processo di riallineamento strategico a livello europeo, con la Germania e altri paesi che, parallelamente all’Italia, si stanno confrontando con la necessità di rafforzare le proprie capacità difensive.

Il recupero del divario accumulato non è semplicemente una questione di aumento degli investimenti economici.

Richiede una profonda trasformazione concettuale, un ripensamento delle priorità strategiche e un potenziamento della cooperazione tra gli stati membri dell’Unione Europea.

È imperativo investire non solo in armamenti all’avanguardia, ma anche nella formazione del personale, nello sviluppo di tecnologie innovative e nella modernizzazione delle infrastrutture.

La sfida non si limita alla difesa territoriale, ma si estende alla protezione degli interessi nazionali in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

Ciò implica la capacità di affrontare minacce ibride, attacchi informatici e crisi umanitarie, richiedendo un approccio multidimensionale e una maggiore flessibilità operativa.

In definitiva, la revisione del sistema di difesa italiano rappresenta un investimento cruciale per la sicurezza nazionale e per la stabilità dell’intera regione europea, un percorso lungo e impegnativo che richiede una visione strategica chiara e un impegno politico costante.

La consapevolezza di aver sottovalutato il rischio e la determinazione a colmare il divario sono i pilastri su cui costruire un futuro più sicuro per l’Italia e per i suoi cittadini.