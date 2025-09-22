Fabriano: La crisi smentisce la narrazione governativa.

La retorica governativa si confronta con una realtà tangibile e dissonante, un divario che emerge con forza nel tessuto economico locale, come testimoniato dalla situazione a Fabriano.

Mentre il governo celebra le valutazioni delle agenzie di rating, un campanello d’allarme risuona nelle piccole comunità, dove la disoccupazione e la crisi industriale mordono la vita quotidiana.

L’ostentazione di una narrativa di prosperità contrasta nettamente con i dati concreti: a Fabriano, su una popolazione di trenta mila unità, ben tremila cinquecento persone si trovano senza lavoro.

Questa fotografia locale riflette un quadro nazionale allarmante, segnato da trenta mesi consecutivi di crollo della produzione industriale e da un’impennata incontrollabile dei ricorsi alla cassa integrazione.

Questi indicatori, che rivelano una sofferenza diffusa, vengono apparentemente ignorati o minimizzati dall’esecutivo, intrappolato in una visione distorta e idealizzata dell’economia.

L’enfasi sulle valutazioni esterne, pur rilevanti, non può celare la crescente difficoltà che le famiglie italiane incontrano nel mantenere un tenore di vita dignitoso.

È imperativo superare questa dicotomia tra narrazione ufficiale e realtà del campo, adottando politiche concrete e mirate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori.

Un salario minimo, un limite inferiore da rispettare per chi percepisce retribuzioni misere, come i due, tre o quattro euro all’ora, rappresenterebbe un primo, significativo passo in questa direzione.

Non si tratta di semplici misure di welfare, ma di interventi strutturali che riconoscano e affrontino le sfide economiche reali del Paese, liberandosi da un’immagine edulcorata e irrealistica.

La priorità deve essere quella di garantire una distribuzione più equa della ricchezza e di offrire opportunità concrete per la ripresa e lo sviluppo sostenibile, ponendo al centro il benessere dei cittadini e non solo gli indicatori macroeconomici.

Solo così sarà possibile ricostruire un rapporto di fiducia tra governo e cittadini, basato sulla trasparenza e sulla responsabilità.