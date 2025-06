Fano, un anno di svolta: Serfilippi traccia il bilancio.

Un anno di amministrazione Serfilippi a Fano: tra ripartenza, identità ritrovata e sguardo al futuro.A un anno dall’insediamento, il sindaco Luca Serfilippi (Lega) traccia un bilancio del suo operato, descrivendo una Fano trasformata, passata da una fase di stallo a un dinamismo ritrovato. L’analisi non si limita a una mera elencazione di interventi, ma mira a delineare un progetto di riscatto civico e territoriale, in netta discontinuità con la precedente amministrazione di centrosinistra.Il cambiamento percepito non è solo operativo, ma riguarda la stessa anima della città. La riapertura di luoghi simbolo, come San Pietro in Valle, San Francesco e la Corte Malatestiana, non è un mero atto di recupero architettonico, ma un gesto simbolico volto a recuperare un senso di continuità con la storia e la cultura locale. La Corte Malatestiana, in particolare, destinata a riaccendere la vita del centro storico con eventi estivi, rappresenta un volano per il turismo e la vivacità sociale.L’impegno dell’amministrazione Serfilippi si estende a settori cruciali come le infrastrutture e la sicurezza. L’allocazione di 4,5 milioni di euro per le asfaltature, con un’attenzione particolare ai quartieri storicamente marginalizzati, testimonia una volontà di ridurre le disuguaglianze territoriali e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Particolarmente significativa è l’attenzione alla sicurezza idraulica, con lo sblocco dei fondi per Ponte Sasso, una questione spinosa per la città, spesso vittima di gravi allagamenti. Questa priorità riflette una visione a lungo termine, tesa a proteggere il territorio e prevenire danni futuri.L’azione amministrativa si caratterizza anche per una rinnovata attenzione alla partecipazione democratica. L’istituzione dei Consigli di Quartiere, con un’adesione massiccia di oltre 500 cittadini, e l’implementazione dei Vigili di Quartiere, un presidio di prossimità che favorisce la collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine e comunità, mirano a costruire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e istituzioni. Questo approccio si discosta nettamente da un modello di governance percepito come distante e autoreferenziale.Il sindaco Serfilippi sottolinea inoltre l’importanza di un forte legame con la Regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, in particolare per quanto riguarda il futuro del Santa Croce, l’ospedale di Fano. La ferma intenzione di preservare questa struttura sanitaria, precedentemente a rischio di chiusura sotto l’amministrazione precedente, rappresenta un punto cruciale per la comunità locale, garantendo l’accesso a servizi sanitari essenziali. La critica implicita al passato, con riferimento alla presunta inefficienza dei pronto soccorso, rafforza il contrasto ideologico tra le due amministrazioni.In sintesi, il bilancio a un anno di mandato di Luca Serfilippi non si limita a elencare opere e iniziative, ma si propone come un progetto di rinascita civica, fondato sul recupero dell’identità locale, sulla sicurezza del territorio e sulla partecipazione democratica, con uno sguardo proiettato verso il futuro e un forte legame con le istituzioni regionali. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire a Fano il ruolo e la vitalità che le appartengono.