Fano, vandalismo al centro commerciale: un sintomo di rabbia e divisione.

L’episodio verificatosi a Fano, con l’efferato vandalismo che ha deturpato le superfici del centro commerciale di Sant’Orso, rappresenta un sintomo preoccupante di una crescente polarizzazione del dibattito pubblico e di una deriva emotiva che rischia di soffocare il confronto civile.

Le accuse infamanti rivolte al Sindaco e alla Presidente del Consiglio, proferite attraverso un atto di vandalismo che neppure tenta la giustificazione dialettica, trascendono la critica politica per configurarsi come aggressione diretta alla dignità delle persone e alle istituzioni democratiche.

Il gesto, compiuto con una bomboletta spray e caratterizzato dall’uso di un colore simbolico come il rosso, evoca immagini di propaganda e di violenza, suggerendo un intento non solo offensivo, ma potenzialmente destabilizzante.

La reazione del Sindaco Serfilippi, che definisce l’azione “vile e codarda”, è comprensibile, ma insufficiente a risolvere la radice del problema.

La sua condanna, pur ferma, si concentra sulla descrizione dell’atto, mancando di una più ampia riflessione sulle cause che lo hanno generato.

È cruciale interrogarsi sulle dinamiche sociali ed emotive che portano individui a ricorrere a tali modalità espressive.

L’anonimato offerto da un gesto vandalico permette di proiettare rabbia e frustrazione senza assumersi responsabilità, alimentando un circolo vizioso di violenza verbale e fisica.

Questa tendenza, purtroppo, permea sempre più spesso il linguaggio politico e mediatico, erodendo la fiducia nelle istituzioni e alimentando la sfiducia reciproca tra i cittadini.

Il Sindaco sottolinea correttamente come l’azione non rappresenti l’identità di Fano, città che aspira a incarnare i valori del rispetto, del dialogo e del confronto.

Tuttavia, affermare che l’atto “non ha nulla a che vedere” con la città rischia di minimizzare la responsabilità collettiva e di eludere una più profonda analisi delle problematiche locali.

Ogni atto di violenza, anche se compiuto da pochi, riflette in qualche modo una frattura sociale che necessita di essere sanata.

La solidarietà espressa al Presidente Meloni, sebbene comprensibile in termini di condivisione di un’esperienza personale, potrebbe essere interpretata da alcuni come una strumentalizzazione del gesto per fini politici.

Sarebbe più costruttivo concentrare gli sforzi sulla promozione di una cultura della legalità, dell’educazione civica e della tolleranza, coinvolgendo attivamente la comunità locale, le scuole, le associazioni e il tessuto sociale nel suo complesso.

La risposta di Fano non dovrebbe limitarsi alla condanna dell’atto vandalico, ma dovrebbe tradursi in un impegno concreto per rafforzare i legami sociali, promuovere il dialogo interculturale e combattere l’odio e la discriminazione in tutte le loro forme.

È necessario recuperare il senso della responsabilità civica e riaffermare il valore del confronto pacifico come strumento per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più giusto e inclusivo.

La città deve incarnare un esempio di resilienza, dimostrando che i valori della democrazia possono prevalere anche di fronte alle provocazioni e alla violenza.