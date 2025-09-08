Forza Italia: Azzurra Libertà, un Rilancio Giovane dal Territorio

Forza Italia Giovani Azzurra Libertà: Un Rilancio dal Territorio e un Dialogo con le Nuove GenerazioniSan Benedetto del Tronto si prepara ad accogliere un evento di portata nazionale: “Azzurra Libertà”, la kermesse politica organizzata da Forza Italia Giovani, che dal 12 al 14 settembre vedrà la partecipazione di oltre 1300 giovani e figure di spicco del partito, a partire dal Segretario Nazionale Antonio Tajani.

L’iniziativa si configura come un’occasione cruciale per Forza Italia, un vero e proprio punto di ripartenza, focalizzato sull’importanza strategica del radicamento territoriale e sull’ascolto attento delle istanze delle nuove generazioni.

“Con Azzurra Libertà, Forza Italia riconferma il suo impegno nei confronti dei giovani e delle comunità locali, elementi imprescindibili per il futuro politico del Paese”, ha sottolineato Francesco Battistoni, Segretario Regionale di Forza Italia Marche, durante la conferenza stampa di presentazione.

La scelta di San Benedetto del Tronto non è casuale: il luogo vuole rappresentare un momento di aggregazione e un’occasione per rafforzare la coesione interna e manifestare un solido supporto al Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, in vista delle imminenti elezioni regionali.

Forza Italia, attraverso questo evento, intende riaffermare i propri valori fondanti, posizionandosi come una forza politica di centro moderata, capace di offrire stabilità e rassicurazione, elementi chiave per la riconferma dell’attuale amministrazione regionale e per il successo del centrodestra.

Il programma della kermesse è stato elaborato per favorire un profondo dibattito e un’analisi costruttiva di temi cruciali per il futuro del Paese.

Simone Leoni, Segretario Nazionale dei Giovani di Forza Italia, ha anticipato un panel dedicato alle prossime elezioni regionali, seguito da approfondimenti su innovazione, giustizia, libertà economica e il ruolo dell’energia nucleare.

Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche sentite dalle giovani generazioni: salute mentale, con la presenza di testimonianze significative, e una vasta gamma di questioni sociali di stringente attualità.

Il coinvolgimento attivo dei giovani, affiancato dalla presenza di leader nazionali e regionali, mira a creare un ponte tra le diverse generazioni e a promuovere un confronto aperto e costruttivo.

L’entusiasmo che circonda l’evento è palpabile, come testimoniato dal numero crescente di partecipanti, che ha già superato le 1300 persone.

Valerio Pignotti, Segretario Provinciale di FI Ascoli Piceno, ha espresso la sua sorpresa per il livello di partecipazione e l’ha interpretato come un segno di vitalità e radicamento del partito sul territorio, frutto di un lavoro costante e proficuo.

Questo entusiasmo alimenta la speranza di un risultato positivo nelle prossime elezioni regionali e di una riconferma del Presidente Acquaroli, confermando il ruolo centrale di Forza Italia come forza trainante per la regione e per il Paese.

“Azzurra Libertà” si preannuncia quindi come un momento cruciale per il rilancio politico di Forza Italia, un segnale di rinnovamento e un impegno concreto verso il futuro.