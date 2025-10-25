Forza Italia nelle Marche: Consoli assessore, sguardo al futuro.

Con l’avvio ufficiale del secondo mandato della Giunta Acquaroli, Forza Italia rafforza il suo impegno istituzionale nelle Marche, portando con sé un’eredità di risultati e proiezioni future ambiziose.

Tiziano Consoli, assessore designato, assume un ruolo cruciale, con deleghe che abbracciano ambiti vitali per lo sviluppo regionale: lavoro, ambiente, protezione civile e sport, aree strategiche per affrontare le sfide del futuro e valorizzare il territorio.

Il segretario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni, ha espresso i propri auguri all’assessore Consoli e a tutti i consiglieri regionali – Biondi, Marcozzi e Pasqui – sottolineando l’importanza di proseguire nel solco di un’azione politica incisiva e orientata al bene comune.

I primi cinque anni di governo, caratterizzati da una rottura con le politiche recessive del precedente centrosinistra, hanno segnato un punto di svolta per le Marche, restituendo slancio e fiducia alle istituzioni.

Il rinnovato mandato rappresenta ora un’opportunità imperdibile per trasformare le iniziative intraprese in politiche strutturali, consolidando i progressi compiuti e proiettando il territorio verso un futuro di crescita sostenibile.

I risultati elettorali di settembre scorso, che hanno confermato Forza Italia come la seconda forza politica della coalizione, testimoniano la risonanza positiva del lavoro svolto e la validità della visione politica incarnata dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha sempre privilegiato la rappresentatività e la concretezza delle proposte.

La sfida che si apre ora richiede un impegno ancora maggiore, improntato a lealtà e pragmatismo, per rispondere alle aspettative dei cittadini marchigiani.

L’azione di Forza Italia si concentrerà sulla creazione di un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita, con particolare attenzione alle politiche del lavoro, alla tutela dell’ambiente, alla gestione delle emergenze e alla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Il sostegno al Presidente Acquaroli sarà costante, con l’obiettivo di raggiungere gli ambiziosi traguardi che la comunità marchigiana ha affidato alla coalizione di governo, contribuendo a costruire un futuro prospero e resiliente per le Marche.

L’attenzione sarà rivolta a rafforzare il legame tra istituzioni e imprese, promuovendo un dialogo costruttivo e un’azione coordinata per affrontare le sfide economiche e sociali del nostro tempo.