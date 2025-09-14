Forza Italia: Tajani e Acquaroli guardano al futuro marchigiano

Il fervore dell’estate marchigiana ha fatto da cornice ad un incontro carico di significato politico, ad Azzurra Libertà, l’evento dedicato ai giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto.

Al centro dell’attenzione, il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, affiancato dal segretario nazionale del partito e vicepremier Antonio Tajani, in un messaggio che proietta lo sguardo al futuro con ambizione e continuità.

Tajani ha delineato una visione regionale che trascende l’attuale successo, auspicando un’ulteriore affermazione nelle Marche che funga da propulsore per la crescita del partito a livello nazionale.

Un’aspettativa non solo di vittoria, ma di consolidamento di un modello di governance ispirato ai valori di Forza Italia: competenza, merito e un profondo legame con il territorio.

L’importanza del ruolo di Acquaroli all’interno del panorama politico regionale è stata sottolineata con particolare enfasi.

Tajani ha ripercorso un momento significativo della sua prima elezione, ricordando un gesto di grande valore simbolico da parte di Silvio Berlusconi: una telefonata di congratulazioni che andava oltre il semplice riconoscimento di un successo elettorale.

Berlusconi, anche in quell’occasione, aveva incarnato l’impegno costante di Forza Italia a sostenere i suoi leader regionali, offrendo un solido punto di riferimento e un’incondizionata fiducia.

Questa promessa di sostegno, come ha ricordato Acquaroli, si è rivelata una costante nel tempo, un filo conduttore che ha accompagnato il suo percorso politico e che continua a rappresentare un patrimonio di fiducia reciproca.

Un impegno che si radica nella storia del partito, nel suo DNA, e che si proietta verso il futuro, proiettando un’immagine di continuità e affidabilità.

L’incontro ad Azzurra Libertà ha dunque rappresentato non solo un’occasione di confronto programmatico, ma anche un momento di celebrazione dei valori fondanti di Forza Italia, un richiamo alla memoria di Silvio Berlusconi e una promessa di impegno costante a sostegno delle comunità locali, rafforzando la leadership di Francesco Acquaroli e proiettando il partito verso nuove conquiste.

Un messaggio chiaro e univoco: Forza Italia è presente, è radicata nel territorio e guarda al futuro con determinazione e ottimismo.