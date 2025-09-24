Gandiglio (Fano): 675.931 euro dal PNRR per l’innovazione scolastica

L’Istituto Comprensivo Gandiglio di Fano, polo cruciale per l’offerta formativa del territorio marchigiano, si appresta a ricevere un impulso significativo grazie allo stanziamento di 675.931,42 euro derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’annuncio, formalizzato durante la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rappresenta un investimento strategico volto a ridefinire i modelli di apprendimento e a potenziare l’inclusione scolastica.

Questa iniezione di risorse, più di un semplice finanziamento, si configura come un segnale tangibile dell’impegno governativo verso un’istruzione di qualità, capace di rispondere alle sfide complesse del XXI secolo.

Il piano prevede un’azione concertata su tre fronti prioritari: l’innovazione didattica, la formazione continua del personale docente e l’implementazione di interventi di sostegno personalizzati per gli studenti, in particolare quelli con disabilità.

L’innovazione didattica si tradurrà nella creazione di ambienti di apprendimento dinamici e interattivi, che favoriscano la sperimentazione, la collaborazione e lo sviluppo di competenze trasversali.

In particolare, si intende accelerare il percorso di potenziamento delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), considerate fondamentali per la preparazione degli studenti alle professioni del futuro.

Parallelamente, un’attenzione particolare sarà dedicata alla formazione del corpo docente, con l’obiettivo di fornire loro strumenti e metodologie all’avanguardia per affrontare le nuove esigenze degli studenti e promuovere un apprendimento più efficace e coinvolgente.

Tale formazione non si limiterà all’aggiornamento tecnico-disciplinare, ma comprenderà anche lo sviluppo di competenze pedagogiche e relazionali, fondamentali per creare un clima di classe positivo e inclusivo.

Il sostegno scolastico, elemento cruciale del piano, si focalizzerà sulla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, attraverso l’identificazione precoce dei bisogni individuali e l’implementazione di percorsi di recupero personalizzati.

Allo stesso tempo, si garantirà l’accesso a strumenti e ausili specifici per gli studenti con disabilità, favorendo la loro piena integrazione nel sistema scolastico e promuovendo l’esercizio del diritto allo studio.

L’accoglienza calorosa degli studenti, che hanno presentato al Ministro le loro attività laboratoriali, ha evidenziato la vivacità e la qualità del sistema educativo locale.

L’evento ha rappresentato un’occasione per riaffermare l’importanza della sinergia tra istituzioni, scuola e territorio, un presupposto imprescindibile per affrontare le sfide educative e costruire un futuro di opportunità per le nuove generazioni.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici e ha ribadito la priorità assoluta che la scuola riveste per la città.

Serfilippi ha inoltre posto l’accento sulla necessità di completare i progetti PNRR entro il 2026, un obiettivo ambizioso che richiederà un impegno costante e una collaborazione efficace a tutti i livelli istituzionali.

La visita del Ministro Valditara ha confermato la volontà di Fano di investire nell’innovazione e nella qualità dell’offerta formativa, consapevole che il futuro della città passi inevitabilmente attraverso la crescita e lo sviluppo del suo sistema educativo.