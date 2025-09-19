Gaza: Ricci chiede sanzioni e riconoscimento dello Stato palestinese

L’inerzia percepita a livello nazionale rispetto alla drammatica situazione umanitaria a Gaza solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità politica e morale dell’Italia.

Matteo Ricci, europarlamentare dem e aspirante presidente delle Marche, ha espresso con forza questa preoccupazione durante un presidio organizzato dalla Cgil Marche presso il porto di Ancona, un gesto di solidarietà verso la popolazione palestinese.

L’appello di Ricci non si limita a una critica, ma si traduce in una richiesta specifica e dettagliata: l’imposizione di sanzioni nei confronti del governo israeliano, una rigorosa restrizione all’esportazione di armamenti verso la regione e, con pari importanza, il riconoscimento formale dello Stato palestinese.

Questa richiesta si fonda sulla constatazione di un’escalation quotidiana di violenza, un ciclo di sofferenza che impone un intervento immediato e risolutivo.

Il concetto di “fare l’Italia” evocato dall’eurodeputato, trascende una mera azione governativa.

Implica un ruolo di leadership nel panorama internazionale, un impegno concreto nei confronti dei valori di pace, giustizia e diritti umani che storicamente hanno caratterizzato l’identità nazionale.

Si tratta di tradurre in azione i principi costituzionali che sanciscono la tutela dei diritti fondamentali e l’impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti.

L’iniziativa regionale promessa da Ricci – il riconoscimento dello Stato palestinese e l’ampliamento del gemellaggio tra Rafah e Pesaro – rappresenta un passo concreto in questa direzione, un atto di solidarietà che coinvolge direttamente la comunità marchigiana.

Tuttavia, l’europarlamentare sottolinea che questo sforzo locale non può essere sufficiente.

È necessario un cambio di paradigma a livello nazionale, un’azione coordinata e incisiva che rifletta la gravità della situazione e l’urgenza di un intervento.

La questione delle armi, in particolare, solleva interrogativi etici complessi.

L’esportazione di armamenti verso una zona di conflitto attiva non solo alimenta la violenza, ma implica una responsabilità indiretta nelle conseguenze umanitarie che ne derivano.

Un’azione governativa che limiti o interrompa tali esportazioni sarebbe un segnale forte di impegno per la pace e la protezione dei civili.

Riconoscere lo Stato palestinese, a sua volta, non è semplicemente un atto formale, ma un passo fondamentale per la creazione di un futuro stabile e pacifico nella regione.

Implica il riconoscimento della legittimità del popolo palestinese e il sostegno alla sua autodeterminazione.

Si tratta di un atto di giustizia storica che può contribuire a creare le condizioni per un dialogo costruttivo e una risoluzione pacifica del conflitto.