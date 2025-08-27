Ginnetti Candidato con Ricci: Rinforzo per le Regionali Marche

Il panorama politico regionale Marche si arricchisce di una figura di spicco con l’annuncio della candidatura di Achille Ginnetti alle prossime elezioni regionali.

Il noto medico osimano, figura carismatica e protagonista attivo nella vita pubblica locale, si schiera al fianco del candidato presidente Matteo Ricci, affiancandogli la sua esperienza e il suo impegno nella lista “Progetto Civico Avanti con Ricci”.

Ginnetti, figura di riferimento per la città di Osimo, vanta un percorso amministrativo significativo, che lo ha visto ricoprire ruoli chiave come assessore, presidente del Consiglio comunale e fondatore del movimento civico “Progetto Osimo Futura”.

Questa esperienza consolidata gli conferisce una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali e una visione pragmatica delle sfide che attendono la regione.

La scelta di candidarsi all’interno della lista “Progetto Civico Avanti con Ricci” sottolinea l’intento di unire le forze per un progetto regionale ambizioso e orientato al futuro.

L’adesione di Ginnetti rappresenta un segnale di convergenza tra diverse anime del territorio, con l’obiettivo di costruire un’alternativa solida e credibile per i cittadini marchigiani.

La presentazione ufficiale della candidatura si terrà venerdì 29 agosto, alle ore 23:30, presso la suggestiva cornice della Sala Mosca, all’interno delle Grotte del Cantinone di Osimo.

L’evento sarà un’occasione di incontro e dialogo con sostenitori, amici ed elettori, offrendo un’opportunità per approfondire le proposte programmatiche e delineare le prossime tappe del percorso elettorale, che culminerà nel voto del 28 e 29 settembre.

L’ingresso di Achille Ginnetti nella lista di Ricci non è solo un’aggiunta significativa in termini di esperienza e competenza, ma anche un segnale di attenzione alla realtà locale e di volontà di costruire un progetto regionale che sappia valorizzare le peculiarità del territorio marchigiano, promuovendo lo sviluppo economico, la tutela dell’ambiente e la coesione sociale.

L’evento di presentazione promette di essere un momento cruciale per definire l’impronta e la direzione della campagna elettorale, presentando al pubblico le persone, le idee e gli obiettivi che guideranno il futuro della Regione Marche.

L’attenzione si concentrerà su come questa convergenza di competenze e visioni possa tradursi in politiche concrete e soluzioni innovative per rispondere alle esigenze dei cittadini.