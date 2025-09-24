Giornalismo Culturale: Riflessioni Ecologiche per il Futuro

Festival del Giornalismo Culturale: Riflessioni Ecologiche per un Futuro SostenibileIl territorio marchigiano si conferma epicentro di un’importante riflessione culturale con la XIII edizione del Festival del Giornalismo Culturale, un appuntamento che quest’anno si focalizza sull’urgenza di integrare una prospettiva ecologica nel discorso giornalistico.

Guidato dalla professoressa Lella Mazzoli e dal giornalista Giorgio Zanchini, e sotto la presidenza di Piero Dorfles, il Festival si propone di stimolare un dibattito ampio e articolato, coinvolgendo studiosi, professionisti e personalità di spicco del panorama culturale italiano.

L’evento, organizzato dall’Istituto di Formazione per il Giornalismo e dall’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione Marche, si svolgerà dal 10 al 12 ottobre.

Il programma denso e variegato offre un’esperienza immersiva che spazia tra 25 panel tematici, due mostre espositive, tre spettacoli dal vivo e una serie di eventi collaterali (“Off”).

L’obiettivo è quello di rendere accessibile a un pubblico ampio e diversificato una comprensione approfondita delle sfide ambientali e delle opportunità per un futuro sostenibile.

Il Festival ambisce a trascendere il mero resoconto di notizie ecologiche, proponendo un’analisi critica e multidisciplinare del rapporto tra informazione, cultura e ambiente.

In un contesto mediatico spesso dominato da logiche politiche ed economiche, il giornalismo culturale assume un ruolo cruciale nel promuovere la consapevolezza, stimolare il dibattito e favorire l’adozione di pratiche più responsabili.

L’edizione 2024 esplora il concetto di ecologia non solo come questione scientifica o politica, ma anche come dimensione culturale, spirituale ed estetica.

Il percorso proposto rilegge le radici del pensiero ecologico, partendo dalle opere fondanti come il *Cantico delle Creature* di San Francesco, *Walden* di Henry David Thoreau e *Natura* di Ralph Waldo Emerson, fino ad arrivare alle nuove generazioni di attivisti, come Greta Thunberg, e alle rappresentazioni artistiche e cinematografiche che indagano il nostro rapporto con il mondo naturale.

Un’attenzione particolare è dedicata all’impatto dei social media e all’emergere di nuove forme di comunicazione ecologica, interrogando i limiti e le potenzialità di un linguaggio sempre più complesso e frammentato.

Il calendario degli eventi include interventi di rilievo come la presentazione della ricerca su pubblicità e *greenwashing*, la lectio magistralis di Stefano Mancuso dedicata alla “rivoluzione delle piante”, la consegna del Premio Fenice Conai a Serena Dandini e numerose altre iniziative che affrontano temi cruciali per la sostenibilità ambientale.

Il programma si arricchisce inoltre di approfondimenti sul ruolo del paesaggio, dell’arte, del cinema e della letteratura nell’educare alla consapevolezza ecologica.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani, con iniziative dedicate agli istituti scolastici di Urbino, come il gioco “Per un pugno di alberi” guidato da Piero Dorfles, e con un programma di eventi “Off” che si estende ad altre città marchigiane, coinvolgendo artisti, scrittori e studiosi di diverse discipline.

L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro e scambio tra generazioni, promuovendo una cultura della sostenibilità che sia radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

Il Festival si configura, quindi, come un’occasione unica per riflettere, confrontarsi e agire in favore di un mondo più giusto e rispettoso dell’ambiente.