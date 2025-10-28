Giunta Acquaroli: un nuovo mandato per le Marche tra continuità e innovazione.

La composizione della nuova Giunta Acquaroli, formalizzata durante la prima seduta del Consiglio Regionale, segna un momento cruciale per il futuro delle Marche.

L’europarlamentare Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha espresso grande soddisfazione, delineando un’amministrazione che affonda le sue radici nel tessuto territoriale e che si presenta con un profilo di competenza e visione strategica.

Lungi dall’essere una mera riconferma, la Giunta Acquaroli bis rappresenta una sintesi tra continuità amministrativa e rinnovamento generazionale.

Il precedente mandato ha gettato le basi per un’azione di governo improntata a pragmatismo ed efficienza, valori che la nuova squadra si impegna a consolidare e ampliare.

La composizione dell’organico testimonia la volontà di integrare expertise consolidate con nuove energie, assicurando una rappresentanza equilibrata delle diverse aree geografiche e delle specifiche esigenze dei territori.

La sfida che attende la Regione Marche è complessa: un contesto globale in rapida evoluzione, segnato da incertezze economiche, trasformazioni ambientali e nuove esigenze sociali.

La Giunta Acquaroli bis si propone di affrontare queste sfide con un approccio proattivo, basato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini.

Priorità assolute saranno il sostegno all’innovazione, la promozione della sostenibilità ambientale, la valorizzazione del patrimonio culturale e la creazione di opportunità di lavoro, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Ciccioli ha sottolineato come la fiducia riposta dai marchigiani nei confronti del Presidente Acquaroli sia una conferma tangibile del valore attribuito alla serietà, all’esperienza e alla coerenza politica.

Questo mandato non è concepito come un semplice proseguimento di una linea già tracciata, bensì come un’opportunità per accelerare il processo di rilancio e sviluppo della regione, perseguendo una crescita inclusiva e duratura.

Il coordinatore provinciale ha ribadito l’impegno costante del partito Fratelli d’Italia a fornire sostegno e accompagnamento all’azione di governo regionale, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità, al fine di rispondere in modo efficace alle sfide e alle aspettative dei cittadini marchigiani.

L’auspicio è che questa nuova fase amministrativa si caratterizzi per un dialogo aperto e costruttivo, volto a costruire un futuro prospero e sostenibile per le Marche.