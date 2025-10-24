I Lunedì del Sindaco: Falconara più vicina ai cittadini.

Per promuovere una governance partecipativa e rafforzare il legame con la comunità falconarese, la Sindaca Stefania Signorini ha annunciato l’avvio di un innovativo format di dialogo diretto con i cittadini: “I Lunedì del Sindaco”.

Questa iniziativa, pensata come un appuntamento fisso e periodico, si propone di abbattere le distanze tra l’amministrazione comunale e i residenti, favorendo un confronto aperto e costruttivo sulle priorità e le sfide che riguardano la città.

Il primo incontro avrà luogo il 3 novembre, nell’ambito del consueto mercato settimanale, con un gazebo allestito nell’isola pedonale di via Bixio, in prossimità di Piazza Fratelli Bandiera.

La Sindaca, affiancata da alcuni assessori, sarà a disposizione dei cittadini dalle 10 alle 12, offrendo un’occasione unica per esprimere opinioni, presentare istanze e condividere suggerimenti.

“Credo fermamente che una città possa crescere e prosperare solo attraverso la partecipazione attiva dei suoi abitanti,” ha dichiarato la Sindaca Signorini.

“Questo format, collocato strategicamente durante il mercato, ci permette di raggiungere i cittadini nel luogo in cui essi vivono la città, dove si incontrano e interagiscono.

È un modo per essere realmente vicini, ascoltare le loro voci e rispondere concretamente alle loro esigenze.

“L’iniziativa nasce da un processo di ascolto continuo, consolidato durante le visite settimanali al mercato, dove i residenti hanno espresso direttamente le loro preoccupazioni e proposte.

Questa volontà di dialogo si accompagna a un percorso amministrativo già orientato alla partecipazione, testimoniato dalla realizzazione di assemblee pubbliche dedicate a progetti strategici per il futuro di Falconara Marittima.

Tra questi, la riqualificazione del Balcone del Golfo, un intervento volto a valorizzare il patrimonio paesaggistico e turistico locale; la promozione di comunità energetiche, per incentivare la transizione verso fonti rinnovabili e ridurre l’impatto ambientale; il restyling del Parco Carletti, un’area verde destinata al tempo libero e alla socializzazione; e la definizione del piano di emergenza esterno per l’Api, un aspetto cruciale per la sicurezza della comunità.

“I Lunedì del Sindaco” rappresentano quindi un ulteriore tassello nella visione di un’amministrazione trasparente, accessibile e attenta alle esigenze della cittadinanza, un percorso che mira a costruire insieme un futuro per Falconara Marittima, fondato sulla fiducia, la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti.

L’appuntamento periodico vuole essere non solo un momento di ascolto, ma anche un’opportunità per illustrare le azioni intraprese dall’amministrazione e per raccogliere feedback preziosi che possano contribuire a migliorare la qualità della vita in città.