Idrogeno Verde a Falconara: Tra Sostenibilità e Greenwashing?

La transizione energetica non può essere ridotta a una mera operazione di greenwashing, un’operazione di facciata destinata a generare consenso superficiale.

In contesti territoriali complessi e densamente industrializzati come Falconara Marittima, l’esigenza primaria è quella di garantire benefici ambientali tangibili, quantificabili e sottoposti a rigorosa verifica, che vadano ben oltre le promesse di facciata.

L’interrogazione presentata dal consigliere regionale Andrea Nobili, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) nelle Marche, focalizza l’attenzione su un progetto di produzione di idrogeno all’interno dello stabilimento Api di Falconara, un’iniziativa regionale finanziata con ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pari a circa 14 milioni di euro.

L’interrogazione solleva interrogativi cruciali sull’impiego responsabile dei fondi pubblici e, soprattutto, sulla reale sostenibilità ambientale di un intervento che si inserisce in un’area già gravata da una significativa concentrazione industriale e da preesistenti criticità sanitarie.

Il progetto, sebbene presentato come un passo verso un futuro più verde, rischia di amplificare le vulnerabilità ambientali e sociali esistenti se non viene gestito con la massima trasparenza e responsabilità.

Un elemento particolarmente rilevante è il recente cambio di proprietà dello stabilimento Api, acquisito dal gruppo Socar, una società a capitale misto ma sostanzialmente controllata dallo Stato dell’Azerbaigian. Questa circostanza impone, a parere del consigliere Nobili, un livello di vigilanza e di controllo particolarmente stringente, volto a prevenire eventuali derive che potrebbero compromettere gli obiettivi di sostenibilità.

Il dibattito non si esaurisce con il progetto Api.

Nobili sottolinea l’importanza di una valutazione d’impatto cumulativa, che tenga conto anche della prevista realizzazione di un impianto del gruppo Renco nell’ex sito Montedison. Questa analisi integrata è fondamentale per comprendere l’effetto combinato di queste iniziative in termini di consumo energetico, stress idrico, pressioni ambientali e sicurezza industriale.

La mera somma delle valutazioni di singolo progetto rischia di mascherare sinergie negative e sottostimare i rischi complessivi.

L’atto d’interrogazione si conclude con una richiesta specifica: l’istituzione di un sistema di monitoraggio sanitario indipendente e trasparente, finalizzato alla raccolta e alla pubblicazione periodica di dati accessibili alle comunità locali.

Tale iniziativa è essenziale per garantire la partecipazione attiva dei cittadini nel processo decisionale e per accrescere la fiducia nei confronti delle istituzioni e delle imprese coinvolte.

In definitiva, la transizione energetica deve essere un processo inclusivo e partecipativo, che metta al centro la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, evitando di trasformarsi in un mero strumento di propaganda politica.