Il Ponte Garibaldi:la polemica per l’assenza del Sindaco.

La vicenda che ha visto il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, al centro di una polemica per la sua assenza durante la consegna di oltre diecimila firme contrarie al progetto del nuovo ponte Garibaldi, rivela dinamiche complesse di comunicazione istituzionale, gestione di un processo partecipativo e percezione pubblica delle responsabilità civiche. Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco tracciano un quadro di fraintendimenti, mancati coordinamenti e una frustrazione palpabile per una situazione che, a suo dire, avrebbe potuto essere gestita in maniera più trasparente.Olivetti ripercorre gli eventi, sottolineando come l’iniziale concordia sull’orario e sul giorno di consegna delle firme sia stata contraddetta da una successiva, inattesa, necessità di ricollocare la sua presenza istituzionale in un luogo diverso. La conseguente richiesta di rimodulazione, trasmessa attraverso la sua segreteria, evidenzia un tentativo di allineamento che non ha ricevuto riscontro, alimentando l’incertezza e, in ultima analisi, portando alla sua assenza. Questo, a suo avviso, ha generato una narrazione distorta, una strumentalizzazione della vicenda che si è concretizzata in un’immagine pubblica pregiudizievole.L’assenza del sindaco, sebbene priva di un impatto diretto sulla protocollazione delle firme – compito delegato ad un altro ufficio – assumeva, in sé, un valore simbolico importante: quello della pubblica convalida di un processo partecipativo che coinvolge attivamente la cittadinanza. La sua mancata presenza, pertanto, è stata interpretata da associazioni e cittadini come un tentativo di sottrarsi a un confronto diretto, a una responsabilità condivisa.Il sindaco replica con veemenza, denunciando una strumentalizzazione e ribadendo la volontà di non cedere a interpretazioni tendenziose. Sottolinea il ruolo del vicecommissario Stefano Babini nel successivo trasferimento delle firme, ma non intacca il cuore della questione: la percezione di una mancanza di rispetto verso l’impegno civico e la volontà popolare.Riguardo al peso politico delle firme, Olivetti puntualizza che la forma della raccolta è stata determinata dalla struttura commissariale, e che l’amministrazione comunale si è limitata a fornire supporto tecnico all’interno della conferenza di servizi, esprimendo pareri e monitorando l’evolversi della situazione. Si tratta di un’ammissione implicita di una limitata influenza comunale su un processo cruciale per il futuro della città.L’episodio, al di là della querelle specifica, solleva interrogativi più ampi: l’efficacia dei canali di comunicazione istituzionale, la necessità di una maggiore trasparenza nei processi decisionali, e, soprattutto, la percezione, sempre più diffusa, di un divario incolmabile tra i cittadini e i loro rappresentanti. Il monitoraggio continuo delle dinamiche che seguiranno alla raccolta firme, come anticipa Olivetti, sarà cruciale per comprendere appieno l’impatto di questa vicenda e, auspicabilmente, per evitare che simili incomprensioni si ripetano in futuro.