Inciviltà Politica in Italia: Tra Repulsione e Pragmatismo

Un’indagine approfondita, condotta da un team multidisciplinare di ricercatori delle Università Cattolica del Sacro Cuore, Sapienza e Urbino Carlo Bo, dipinge un quadro complesso e talvolta contraddittorio riguardo alla percezione dell’inciviltà politica nel panorama italiano.

Il progetto, sostenuto da Parole O_Stili e basato su un campione di 1.500 intervistati e 53 interviste qualitative a esponenti politici e giornalisti, rivela una tensione significativa tra l’intima repulsione per le manifestazioni più volgari di scontro politico e una crescente accettazione pragmatica, seppur velata di ambivalenza.

I risultati evidenziano un marcato disagio nel 73,6% degli italiani di fronte a comportamenti come insulti, urla e offese da parte di figure politiche.

Questa avversione si inasprisce ulteriormente se associata alla percezione di un degrado generalizzato nel dibattito pubblico, giudicato significativamente peggiore rispetto al passato da oltre due terzi degli intervistati.

La radice di questo disagio affonda in una profonda preoccupazione per la erosione dei valori democratici: la stereotipizzazione, la discriminazione, la disonestà e l’uso strumentale della retorica aggressiva per screditare gli avversari, vengono percepiti come attacchi diretti al tessuto stesso della convivenza civile.

Un’attenzione particolare è rivolta all’inciviltà istituzionale, intesa come violazione del decoro e del rispetto dovuti alle cariche pubbliche.

Non sorprendentemente, le donne, gli over 65 e gli elettori di centrosinistra mostrano una maggiore sensibilità a questi fenomeni, suggerendo una correlazione tra età, orientamento politico e una maggiore aderenza ai principi di un confronto dialettico costruttivo.

Tuttavia, l’indagine svela una frattura generazionale e ideologica che complica il quadro.

Una minoranza, prevalentemente composta da giovani uomini della Generazione Z, manifesta una tolleranza maggiore verso l’inciviltà politica, non derivante da una mera assuefazione all’ambiente digitale, ma da atteggiamenti più profondi: una sfiducia radicale nelle istituzioni, una visione cinica della politica e, in alcuni casi, un disinteresse generalizzato che porta a giustificare comportamenti altrimenti inaccettabili.

L’aspetto più paradossale emerso dalla ricerca è la discrepanza tra la consapevolezza dei danni che l’inciviltà politica infligge alla democrazia – riconosciuti dalla stragrande maggioranza degli intervistati (80%) – e la sua occasionalmente giustificata quando percepita come comunicativamente efficace.

Questa “efficacia” non si traduce in consenso o approvazione, bensì in una capacità di catturare l’attenzione, di mobilitare l’elettorato o di ottenere risultati immediati, anche a costo di compromettere la qualità del dibattito pubblico e di polarizzare ulteriormente la società.

La ricerca suggerisce, dunque, una pericolosa tendenza a sacrificare la sostanza sull’altare dell’apparenza, a privilegiare l’impatto emotivo sulla riflessione critica, alimentando un circolo vizioso di svalutazione della politica e di disaffezione dei cittadini.

La ricerca lascia aperta la questione: come recuperare un’etica del confronto politico che valorizzi la competizione delle idee e promuova un dialogo costruttivo, capace di riaccendere la fiducia nelle istituzioni democratiche e di contrastare la deriva incivile che minaccia la vitalità della vita politica italiana.