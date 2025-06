IPA Italia: Svolta in vista, le Marche potrebbero ospitare la sede nazionale.

Un significativo incontro programmatico ha visto protagonisti il consigliere regionale Mirko Bilò e il presidente nazionale di International Police Association (IPA Italia), Nicolangelo Pezone, delineando una possibile svolta per l’associazione e aprendo a un’opportunità concreta di sviluppo a livello nazionale. L’ipotesi in campo è l’istituzione di una sede nazionale di riferimento per IPA Italia, con le Marche che si configurano come territorio ideale per l’accoglienza.IPA, acronimo di International Police Association, incarna un modello di cooperazione internazionale che trascende confini geopolitici e differenze culturali. Si tratta di un’organizzazione apolitica di portata globale, un vero e proprio ponte tra le forze di polizia del mondo, operante in ben 65 nazioni distribuite su sei continenti. La sua forza risiede nel vasto bacino di aderenti, che supera le 372.000 unità a livello mondiale, con una presenza significativa di circa 13.300 membri solo in Italia. L’associazione si fonda su principi di inclusione e solidarietà, mirando a creare un ambiente di collaborazione e reciproco arricchimento tra appartenenti alle diverse forze di polizia, indipendentemente dal grado gerarchico, dalla posizione ricoperta, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua madre o dalla fede religiosa. Questo approccio inclusivo riflette la volontà di abbattere le barriere e favorire la comprensione tra professionisti impegnati nella salvaguardia dell’ordine pubblico e nella tutela dei cittadini.Al di là della mera aggregazione, IPA persegue attivamente l’elevazione del livello culturale e professionale dei suoi membri. L’associazione realizza questo obiettivo attraverso una varietà di iniziative, che spaziano da seminari di formazione specialistica a convegni tematici, da incontri di scambio di esperienze a eventi di aggregazione sociale. Questi momenti di confronto e apprendimento non solo contribuiscono alla crescita individuale, ma rafforzano anche il senso di appartenenza a una comunità globale impegnata a promuovere la sicurezza e la giustizia. L’auspicio è che l’eventuale collocazione della sede nazionale nelle Marche possa catalizzare un ulteriore impulso a queste attività formative e di networking, contribuendo a consolidare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per le forze di polizia italiane e internazionali.