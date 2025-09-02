Lavoro Dignitoso: Sfide e Riforme per il Futuro del Paese

La sfida cruciale per il futuro del lavoro in Italia non risiede semplicemente nella creazione di nuovi posti, ma nella sua radicale trasformazione, un percorso volto a elevare il valore intrinseco del lavoro stesso, distanziandolo dalla sua attuale, spesso degradante, condizione di “lavoro povero”.

L’obiettivo è ambizioso: garantire dignità economica a chi svolge mansioni essenziali per il funzionamento del Paese, spesso caratterizzate da una retribuzione inadeguata.

L’intervento proposto dal Vicepremier Tajani, con la decontribuzione degli stipendi compresi tra 7,50 e 9 euro l’ora, si inserisce in questa visione, rappresentando una misura pragmatica per alleggerire il carico fiscale sui redditi più bassi, incentivando al contempo l’assunzione e la stabilizzazione di lavoratori precari.

Tuttavia, questa iniziativa non può essere considerata una soluzione isolata, ma parte di un quadro più ampio di riforme strutturali.

L’analisi della congiuntura economica, pur evidenziando risultati positivi riconosciuti dalla Banca Centrale Europea e una significativa riduzione della disoccupazione, non deve indurre in un ottimismo superficiale.

Permane, infatti, una consistente fascia di lavoratori che percepisce compensi insufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso e a contrastare il rischio di povertà lavorativa.

Questo fenomeno, alimentato da dinamiche di mercato complesse e da una debolezza strutturale del contratto collettivo nazionale, erode il tessuto sociale e mina la coesione nazionale.

La tutela del ceto medio, da sempre pilastro della stabilità economica e sociale italiana, rappresenta un’altra priorità imprescindibile.

La progressione incontrollata del rischio di “mezzanizzazione”, ovvero la trasformazione del ceto medio in una nuova categoria di poveri, è una minaccia concreta che richiede interventi mirati.

Una revisione dell’Irpef, con una riduzione dell’aliquota massima dal 35% al 33% e un ampliamento della base imponibile fino a 60.000 euro, potrebbe contribuire a mitigare questa tendenza, restituendo potere d’acquisto e stimolando la domanda interna.

Parallelamente, è fondamentale riconoscere il ruolo cruciale delle imprese, motore di crescita e occupazione.

L’introduzione di un’Ires premiale, che incentivi gli investimenti, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro di qualità, si configura come uno strumento efficace per favorire la competitività del sistema produttivo italiano, stimolando al contempo la redistribuzione della ricchezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

L’insieme di queste misure, lungi dall’essere un mero pacchetto di agevolazioni fiscali, mira a costruire un nuovo patto sociale, in cui il lavoro sia riconosciuto come un diritto fondamentale e un fattore di inclusione, e non come una fonte di precarietà e impoverimento.

Un patto che sappia coniugare la crescita economica con la giustizia sociale e la tutela dei diritti dei lavoratori, proiettando l’Italia verso un futuro più equo e prospero.