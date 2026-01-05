Loreto: Bilancio Stabile, Investimenti e Sguardo al Futuro

- PUBBLICITA -

L’amministrazione comunale di Loreto (Ancona) conferma un approccio prudente e orientato al sostegno delle famiglie e delle imprese locali, sancendo l’assenza di aumenti nell’Imu e nell’Irpef per l’intera durata del mandato.

Questa scelta, coerente con le politiche finora implementate, si riflette nell’approvazione del bilancio di previsione 2026, che prosegue la linea di stabilità fiscale mantenuta in tutti i precedenti assestamenti contabili.

Lo sguardo al futuro, con la pianificazione del 2026, evidenzia un programma ambizioso di interventi mirati a migliorare la qualità della vita, promuovere lo sviluppo economico e rafforzare l’identità territoriale di Loreto.

Tra le priorità annunciate figura il completamento della rotatoria Bellaluce, infrastruttura strategica per la fluidità del traffico e la sicurezza stradale.

Parallelamente, si intende potenziare i servizi sociali, rispondendo in modo più efficace alle esigenze della comunità, e accelerare i lavori di adeguamento sismico degli edifici pubblici, garantendo la sicurezza e la fruibilità del patrimonio immobiliare comunale.

Un’attenzione particolare è riservata allo sport, con investimenti mirati a rinnovare e ampliare le strutture dedicate.

La Tensostruttura di Loreto Stazione è un intervento in corso, mentre per la Palestra del Salvo D’Acquisto sono stati stanziati 100.000 euro per il completamento dei lavori.

Il restyling dello Stadio comunale, con la realizzazione di una pista di atletica e l’adeguamento alle normative sportive più recenti, rappresenta un progetto di rilevanza strategica, stimato in 1,5 milioni di euro, per il quale si ricercano finanziamenti a livello regionale e nazionale.

La visione amministrativa trascende le infrastrutture fisiche, abbracciando il tessuto urbano e culturale di Loreto.

Il consolidamento di via Sisto V, accompagnato da una riqualificazione dell’arredo urbano, mira a valorizzare il centro storico, preservandone l’identità storica e migliorandone la vivibilità.

L’utilizzo polifunzionale del Palacongressi, ampliandone la vocazione a eventi di spettacolo di respiro nazionale, rappresenta un’opportunità per generare impulso economico e attrarre un pubblico più ampio.

Riconoscendo la vulnerabilità idrogeologica di aree come Grotte-Pizzardeto, l’amministrazione comunale si fa promotrice di un progetto regionale di protezione civile volto a risolvere, nel medio-lungo periodo, le problematiche legate alle alluvioni, superando gli interventi emergenziali e puntando a una gestione preventiva del rischio.

Il successo dell’Anno Giubilare ha lasciato un’eredità turistica significativa, con circa 5.000 autobus di pellegrini accolti nel 2024.

L’obiettivo per il 2026 è consolidare questa crescita, stimando un afflusso di un milione e mezzo di visitatori, con una particolare attenzione al mercato americano, grazie all’azione di richiamo esercitata da Papa Prevost e alla crescente popolarità della destinazione Loreto.

Questa crescita turistica sarà capitalizzata attraverso strategie di promozione mirate e un’offerta turistica diversificata e integrata, capace di valorizzare il patrimonio storico-artistico, religioso e culturale della città mariana.