Maiolati Spontini: Cambia la guida, continuità amministrativa assicurata

A Maiolati Spontini, il capitolo Tiziano Consoli, sindaco per un decennio, si conclude con un passaggio di testimone istituzionale, segnando un momento di transizione amministrativa per la comunità marchigiana.

L’elezione di Consoli al Consiglio Regionale, nelle file di Forza Italia, ha reso incompatibile la prosecuzione del mandato comunale, innescando un meccanismo previsto dalla legge che obbliga il dimissione dall’incarico di primo cittadino.

La continuità governativa, tuttavia, è assicurata dalla figura del vicesindaco, Sebastiano Mazzarini, che assume temporaneamente le funzioni di sindaco fino alle prossime elezioni amministrative, previste per la primavera del prossimo anno.

La scelta di Mazzarini riflette l’intento dell’amministrazione comunale di evitare interruzioni brusche e garantire un flusso ordinato di attività.

L’iter che porterà alla decadenza formale di Consoli è una procedura standard, volta a rispettare la normativa sull’incompatibilità tra cariche pubbliche.

Diversamente da scenari alternativi che avrebbero potuto prevedere la nomina di un commissario prefettizio in caso di dimissioni volontarie del sindaco, la soluzione attuale assicura la prosecuzione dell’attività amministrativa da parte del Consiglio comunale e della giunta in carica, mantenendo stabilità e coerenza con le politiche precedentemente avviate.

Il sindaco uscente, Tiziano Consoli, esprime profonda gratitudine alla comunità di Maiolati Spontini, alla Vallesina e all’intera provincia di Ancona per il sostegno ricevuto.

Pur lasciando l’amministrazione locale, Consoli ribadisce il suo impegno a sostenere le iniziative territoriali, offrendo il suo contributo per la realizzazione del programma di mandato e assicurando una transizione fluida verso la nuova fase amministrativa.

La sua esperienza e il suo impegno rimarranno un punto di riferimento per il futuro sviluppo del comune.

La transizione, lungi dall’essere percepita come un punto di arresto, viene presentata come un’opportunità per rafforzare i progetti in essere e per affrontare le sfide future con rinnovato slancio.

La continuità amministrativa, garantita dalla guida temporanea di Mazzarini e dal sostegno di Consoli, permette di preservare la visione strategica e di consolidare i risultati raggiunti, preparando il terreno per un futuro ancora più prospero per Maiolati Spontini.

L’esperienza decennale di Consoli lascia un’eredità significativa, testimonianza di una leadership attenta alle esigenze del territorio e proiettata verso il futuro.