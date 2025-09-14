Manovra economica: Tajani punta a crescita, lavoro e ceto medio

La sfida economica che attende il Paese richiede un approccio strategico, un orizzonte temporale che vada oltre la mera gestione annuale e una manovra finanziaria capace di agire come vero e proprio volano per la ripresa.

Questo è il senso delle aspettative che emergono dalle recenti dichiarazioni del Vicepremier Antonio Tajani, in riferimento alle priorità che Forza Italia intende perseguire nella prossima manovra economica.

La questione centrale non è semplicemente quella di distribuire risorse, ma di creare le condizioni per una crescita sostenibile e inclusiva.

In questo contesto, la politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) assume un ruolo cruciale.

Una riduzione del costo del denaro non deve essere vista come un mero alleggerimento finanziario, ma come un fattore abilitante per la crescita.

Abbassare i tassi di interesse implica ridurre l’onere del debito pubblico, liberando risorse che possono essere reinvestite in misure a sostegno di famiglie e imprese, stimolando così l’investimento produttivo e il consumo interno.

La visione di Forza Italia si articola in tre pilastri fondamentali, ciascuno dei quali risponde a specifiche esigenze del tessuto economico-sociale italiano.

In primo luogo, l’attenzione al ceto medio, la spina dorsale del Paese, richiede interventi mirati a migliorare il potere d’acquisto e a ridurre il carico fiscale.

Una riduzione dell’IRPEF, con un’aliquota che scenda dal 35% al 33% e l’ampliamento della fascia di reddito interessata fino a 60.000 euro, rappresenta un passo significativo in questa direzione.

L’azzeramento della tassazione sulle tredicesime, gli straordinari festivi e i premi di produzione andrebbe ad alleggerire ulteriormente il bilancio delle famiglie, incentivando al contempo la produttività.

In secondo luogo, la politica economica di Forza Italia pone un’enfasi particolare sulla tutela dei lavoratori con redditi bassi.

L’obiettivo di esentare i lavoratori con stipendi tra 7,5 e 9 euro l’ora dal pagamento dei contributi, garantendo così stipendi netti anziché lordi, è un intervento diretto a contrastare la precarietà e a favorire un’equa distribuzione della ricchezza.

Questa misura non solo aumenta il reddito disponibile per i lavoratori, ma può anche stimolare la domanda interna, con effetti positivi sull’economia nel suo complesso.

Infine, il sostegno alle imprese che reinvestono, attraverso meccanismi come l’IRPEF premiale, è essenziale per promuovere l’innovazione e la creazione di posti di lavoro.

Incentivare gli investimenti aziendali non solo aumenta la competitività delle imprese italiane, ma crea anche un circolo virtuoso di crescita economica e sviluppo sociale.

La visione di Forza Italia per la manovra economica non è quindi un mero elenco di misure, ma un progetto complessivo volto a rafforzare il tessuto economico-sociale del Paese, a promuovere la crescita sostenibile e a garantire un futuro più prospero per tutti.

Si tratta di un approccio che richiede una visione strategica, una collaborazione tra istituzioni e un impegno costante per il bene comune.