Marche a Bivio: Stagnazione, PNRR e Urgenza di Cambiamento

Le Marche si trovano a un bivio cruciale, una situazione che emerge con chiarezza dall’ultimo rapporto Svimez. Il dato è inequivocabile: mentre il Centro Italia registra una crescita del 1,8%, la nostra regione ristagna, immobilizzata allo zero. Un divario allarmante che richiede un’analisi profonda e azioni immediate, soprattutto considerando l’ingente flusso di risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i fondi destinati alla ricostruzione post-terremoto, risorse che, purtroppo, non si traducono in crescita tangibile.Questa stasi non è un mero dato economico, ma riflette una più ampia crisi di sistema, una perdita di competitività che mina il potenziale di sviluppo delle Marche. La regione, storicamente ricca di eccellenze manifatturiere, artistiche e culturali, rischia di essere marginalizzata in un contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione.Per invertire questa tendenza, è imperativo superare una visione miope e abbracciare una strategia di sviluppo ambiziosa e lungimirante. Non si tratta semplicemente di “rimboccarsi le maniche”, ma di ripensare radicalmente il modello di sviluppo regionale, puntando su pilastri fondamentali quali l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale.L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla produzione industriale, ad esempio, non è un’utopia futuristica, ma una necessità impellente per migliorare l’efficienza, la qualità e la competitività delle nostre imprese. Allo stesso modo, la transizione verso un’economia circolare e sostenibile non è un costo, ma un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare l’immagine delle Marche come regione all’avanguardia.Il turismo culturale, con le sue infinite potenzialità, rappresenta un volano cruciale per la crescita economica e la creazione di occupazione. È fondamentale investire nella promozione del nostro patrimonio artistico, storico e paesaggistico, sviluppando itinerari turistici innovativi, sostenibili e accessibili a tutti.L’artigianato, simbolo della nostra identità e della nostra tradizione, necessita di un sostegno mirato per favorire la sua evoluzione e la sua integrazione con le nuove tecnologie. Aiutare i nostri artigiani e imprenditori a raggiungere nuovi mercati internazionali significa non solo valorizzare il loro lavoro, ma anche rafforzare la reputazione delle Marche come regione di eccellenza.Il cambiamento che auspichiamo non è una semplice “svolta”, ma una trasformazione profonda del nostro modo di pensare e di agire. Un “cambio di Marche”, dunque, che coinvolga tutti gli attori del territorio, dalle istituzioni alle imprese, dalle associazioni di categoria ai cittadini. Un percorso impegnativo, certo, ma necessario per garantire un futuro di prosperità e benessere alle Marche. Un futuro che riconosca e valorizzi il nostro inestimabile patrimonio, proiettando le nostre eccellenze nel mondo.