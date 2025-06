Marche, a rischio la ricostruzione: fondi Pnrr a rischio deviazione?

Le aree interne delle Marche, ancora provate dalle ferite sismiche del 2016 e successive, si trovano sull’orlo di un rischio inaccettabile: la dispersione di risorse cruciali destinate alla loro rigenerazione economica e sociale. L’allarme è lanciato da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che denuncia una potenziale manovra di riallocazione dei fondi, con una presunta deviazione verso ambiti di spesa legati alla difesa e agli armamenti. La denuncia si concretizza in un’interpellanza presentata alla Camera da Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde, e in una conferenza stampa tenutasi ad Ancona.Il nodo centrale della questione riguarda il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) e l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinati al cratere sismico del centro Italia. La decisione del commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, di ridurre il finanziamento previsto per il cratere appare, secondo Avs, non solo inopportuna ma anche contraria alla proroga della scadenza per la presentazione dei progetti Pnrr, estesa al 31 dicembre 2027 dal Parlamento Europeo.Il quadro finanziario rivela una situazione allarmante: complessivamente sono stati previsti investimenti per circa 160 milioni di euro, di cui oltre 90 destinati alle Marche. Tuttavia, ad oggi, ne sono stati utilizzati solo 8,5 milioni, corrispondenti a una percentuale di utilizzo pari al 5,33%. Questo dato solleva interrogativi profondi sull’efficacia e la tempestività della gestione delle risorse.I progetti interessati, che vanno dalla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali a San Ginesio alla riqualificazione di impianti sportivi invernali ed estivi a Sarnano, riflettono un tentativo di rivitalizzare il territorio e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Tuttavia, la potenziale riallocazione dei fondi minaccia di vanificare questi sforzi e compromettere il futuro delle aree interne.Gianluca Carrabs, direttore nazionale di Europa Verde, esprime il sospetto di una “proposta sotterranea” volta a favorire investimenti militari a scapito delle priorità di ricostruzione e sviluppo locale. La richiesta di Avs è chiara: recuperare i fondi accantonati, dare priorità alle graduatorie aperte e avviare una revisione completa dei progetti, tenendo conto delle reali esigenze del territorio.Un esempio emblematico della critica è rappresentato dall’investimento di 26 milioni di euro per una pista sciistica a Sarnano, una scelta giudicata irresponsabile e antitetica alla crescente crisi climatica che sta rendendo sempre più rara la neve in Appennino. Questo episodio, in particolare, evidenzia una presunta mancanza di lungimiranza e un disallineamento tra le scelte di investimento e le sfide ambientali che il territorio è chiamato ad affrontare. La questione non è solo finanziaria, ma riguarda la visione di un futuro sostenibile per le aree interne delle Marche, un futuro che richiede investimenti mirati, responsabili e in linea con le reali necessità delle comunità locali.