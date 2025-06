Marche a un bivio: Italia Viva propone un nuovo corso.

Le Marche si trovano a un bivio cruciale, un momento che esige una visione politica capace di trascendere le tradizionali divisioni e di abbracciare un nuovo paradigma di sviluppo e coesione sociale. L’auspicio è quello di un’inversione di rotta, un’evoluzione che sappia coniugare pragmatismo e idealismo, radicamento nel territorio e aspirazione al progresso. Questo si tradurrebbe in un progetto di riforma ambizioso, fondato sui valori di solidarietà, responsabilità e partecipazione democratica, capace di dialogare con le diverse sensibilità presenti nel tessuto marchigiano.Italia Viva Marche si propone come vettore di questa trasformazione, un soggetto politico che intende restituire voce a chi si sente distante dalla politica, a chi ha perso fiducia nelle istituzioni e a chi aspira a un futuro migliore per sé e per le proprie comunità. L’impegno è quello di costruire un’offerta politica che vada al di là delle semplici promesse elettorali, offrendo concretezza e soluzioni innovative per le sfide che affliggono la regione.La chiave per il successo di questo progetto risiede nella capacità di rinnovare la classe dirigente, individuando profili competenti e motivati, provenienti dal tessuto locale, che abbiano maturato esperienze significative a livello comunale e provinciale. Si tratta di persone che conoscano le esigenze del territorio e che siano in grado di tradurle in politiche efficaci e condivise. Allo stesso tempo, è fondamentale integrare questa nuova leva di amministratori con figure di spicco, capaci di rappresentare una sintesi tra tradizione e innovazione, che sappiano interpretare le aspirazioni dei marchigiani e proiettarle verso il futuro.Italia Viva Marche, in questo percorso, si pone come punto di raccordo tra diverse realtà politiche e sociali, dialogando con movimenti civici come “Voce alle Marche” e aggregazioni come “Popolari Marche”, condividendo l’obiettivo di offrire un’alternativa chiara e definita all’attuale amministrazione regionale. L’apertura all’adesione è rivolta a tutti coloro che, con coerenza e trasparenza, hanno scelto di allinearsi a questa visione di cambiamento, rifiutando ambiguità e equidistanze. Si mira a una partecipazione ampia e inclusiva, in grado di costruire un fronte comune per il rilancio delle Marche, un progetto che sappia interpretare e valorizzare l’identità marchigiana, proiettandola verso un futuro di crescita sostenibile e benessere collettivo. L’obiettivo ultimo è quello di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, fondato sulla trasparenza, la responsabilità e la partecipazione attiva.