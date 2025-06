Marche, Acquaroli lancia la campagna elettorale: un raduno da 3.500

La coalizione di centrodestra nelle Marche ha ufficialmente dato il via alla campagna elettorale a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli, in vista delle elezioni regionali autunnali. L’evento inaugurale, un vero e proprio raduno di proporzioni significative, si è concretizzato ieri sera presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, un’arena capace di accogliere fino a 3.500 partecipanti.L’iniziativa non si configura semplicemente come un comizio elettorale, ma come una dichiarazione di intenti e un’occasione per rinsaldare il legame tra la leadership regionale, la coalizione di governo e la comunità marchigiana. Il presidente Acquaroli ha voluto presentare questo momento come il culmine di un percorso di trasformazione intrapreso negli anni passati, un percorso che aspira a proiettare le Marche verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione.Al di là della mera presentazione del programma elettorale, l’evento si è proposto come un esercizio di ascolto e partecipazione. L’obiettivo è stato quello di stimolare un dialogo aperto con i cittadini, raccogliendo istanze e proposte per affrontare le sfide che il territorio marchigiano si trova ad affrontare: dalla ripresa economica post-sisma, alla gestione delle risorse idriche, passando per il sostegno all’agricoltura di eccellenza e all’attrattività turistica.Il raduno ha rappresentato un’occasione per ripercorrere i risultati ottenuti durante il mandato attuale, evidenziando le priorità strategiche perseguite e le nuove direzioni che si intendono seguire. Si è posto l’accento sulla necessità di consolidare l’efficienza della macchina amministrativa, promuovere la digitalizzazione dei servizi pubblici e incentivare l’imprenditoria giovanile.La presenza di un pubblico così vasto testimonia il forte sostegno che il presidente Acquaroli continua a raccogliere tra i cittadini marchigiani. L’evento si configura come un punto di partenza per una campagna elettorale che si preannuncia intensa e ricca di proposte, volta a consolidare il progetto di sviluppo regionale e a rafforzare il ruolo delle Marche nel contesto nazionale. L’impegno è quello di ascoltare, confrontarsi e costruire insieme un futuro prospero per la regione.