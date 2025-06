Marche: Acquaroli punta al superamento della transizione economica.

L’ambizione di Francesco Acquaroli, guardando al futuro della Regione Marche, si concentra su un obiettivo strategico di primaria importanza: il superamento definitivo dello stato di transizione economica, un limbo che relega la regione al di sotto della media europea in termini di Prodotto Interno Lordo pro capite. Questo impegno, delineato nell’ambito del lancio ufficiale della campagna elettorale con lo slogan “Più Marche”, rivela una visione che trascende la mera rielezione, proiettando la regione verso un nuovo orizzonte di prosperità e competitività.L’analisi critica di Acquaroli evidenzia come la transizione, spesso presentata come un’opportunità di crescita, rappresenti per le Marche una limitazione alla sua piena espressione. Il superamento di questa condizione non è solo un imperativo economico, ma anche un atto di riscatto storico, volto a restituire alla regione il ruolo e il prestigio che le competono. Il progetto “Più Marche” non si limita a una promessa di crescita economica. Si configura come una strategia multidimensionale, che abbraccia la sanità, le infrastrutture, l’attrattività territoriale e il rafforzamento dell’identità regionale. Le riforme sanitarie introdotte, secondo Acquaroli, stanno già producendo effetti tangibili, con un aumento graduale dei servizi erogati e un piano di completamento degli ospedali, con l’obiettivo primario di ridurre drasticamente le liste d’attesa e rivitalizzare il sistema sanitario locale.L’affermazione di una maggiore attrattività territoriale si traduce in dati concreti: la regione si distingue per l’eccellenza nell’utilizzo dei fondi sociali europei, un indicatore chiave della capacità amministrativa e della capacità di attrarre investimenti. Il turismo ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 13% rispetto al 2019 e un incremento esponenziale (+28%) delle presenze straniere, testimonianza di un’immagine regionale sempre più appealing e desiderabile.L’ospitalità del G7 Salute e la candidatura Unesco per il patrimonio dei teatri marchigiani consolidano ulteriormente la posizione della regione sulla scena nazionale e internazionale, proiettandola verso un futuro di crescente rilevanza culturale e istituzionale. Acquaroli sottolinea con forza la discontinuità rispetto al passato, esaltando le conquiste e i progressi raggiunti in questi anni, che rendono il progetto “Più Marche” un’ambiziosa, ma realizzabile, visione per il futuro della regione. La sfida è chiara: trasformare l’eredità di questi anni in un trampolino di lancio verso una crescita sostenibile e inclusiva, restituendo alle Marche il suo posto di diritto nel panorama europeo.