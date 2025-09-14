Marche: Acquaroli ringrazia e punta sui giovani per il futuro.

“Il sostegno che ci avete offerto ha rappresentato un catalizzatore essenziale, accelerando il percorso di attuazione del programma che ci siamo prefissati.

Sono convinto che questa stessa dedizione si rivelerà cruciale per consolidare la leadership del centrodestra.

” Queste le parole del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante l’evento nazionale “Giovani di Forza Italia Azzurra Libertà”, a San Benedetto del Tronto, affiancato dal Segretario Nazionale Antonio Tajani e dal Segretario dei Giovani di Forza Italia, Simone Leoni.

Acquaroli ha espresso profonda gratitudine verso Forza Italia e, in particolare, verso Tajani, sottolineando un principio cardine che ha guidato l’azione amministrativa: la priorità assoluta dell’interesse collettivo rispetto a qualsiasi aspirazione individuale.

Rivolgendosi ai giovani presenti, ha dipinto un quadro della realtà marchigiana e delle iniziative messe in campo dalla Giunta regionale per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, un tema centrale per il futuro della regione.

“I dati ISTAT più recenti ci danno ragione: le Marche hanno superato la media nazionale per l’occupazione giovanile”, ha esordito il Presidente, aggiungendo che l’obiettivo è proseguire in questa direzione, riconoscendo l’energia vitale che i giovani apportano alla regione.

“La vostra intraprendenza, la vostra capacità di innovare sono ingredienti fondamentali per costruire un futuro di opportunità e di speranza autentica.

“Il Presidente ha poi delineato una visione più ampia, incentrata sulla necessità di creare un ecosistema virtuoso tra il mondo accademico, tecnico e le imprese locali.

“Abbiamo lavorato incessantemente per rafforzare il dialogo tra le nostre università, gli istituti tecnici, le scuole superiori e le aziende del territorio.

Il nostro impegno è quello di trattenere i talenti nelle Marche, offrendo loro prospettive concrete e stimolanti, evitando così la fuga di cervelli che ha storicamente penalizzato la regione.

“Acquaroli ha evidenziato come l’attenzione verso i giovani sia stata una priorità assoluta per l’amministrazione regionale.

“Siamo orgogliosi di essere la prima regione italiana per l’erogazione dei fondi sociali europei, una risorsa fondamentale per finanziare progetti di formazione professionale e politiche attive per l’occupazione giovanile.

Questi fondi rappresentano un investimento strategico nel capitale umano della nostra regione, un pilastro per la crescita economica e il benessere sociale.

“In conclusione, il Presidente ha ribadito la volontà di continuare a operare con determinazione per costruire un futuro in cui le Marche possano riconquistare un ruolo di eccellenza in Italia e in Europa, una regione dinamica, innovativa e capace di offrire ai suoi giovani un futuro pieno di opportunità.