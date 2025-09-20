Marche al bivio: futuro, innovazione e le prossime elezioni.

Il percorso compiuto nelle ultime stagioni rappresenta un capitolo di ineguigabile valore per le Marche, un’eredità da custodire con consapevolezza e responsabilità.

Non si tratta di risultati scontati, ma di conquiste frutto di un impegno condiviso, di una visione coraggiosa proiettata nel futuro e radicata nella profonda identità regionale.

Un’azione concertata che ha visto protagoniste generazioni di marchigiani, giovani intraprendenti e imprese lungimiranti, le vere sentinelle della prosperità e dell’innovazione.

Le prossime elezioni, che vedranno contrapporsi Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, rappresentano un crocevia cruciale per il futuro della regione.

Lontano da narrazioni di transizione o di incertezza, le Marche si presentano come un laboratorio di resilienza e di sviluppo proattivo.

L’ambizione è chiara: riconquistare una posizione di leadership, non solo a livello nazionale, ma anche nel panorama europeo.

Questo non significa replicare modelli preesistenti, bensì forgiare un’identità marchigiana autentica, capace di interpretare le sfide del XXI secolo con creatività e determinazione.

L’iniziativa “Più Marche”, incarnata nel tour regionale, non è un mero slogan propagandistico, ma un manifesto programmatico, un invito a proseguire con rinnovato slancio lungo un cammino già intrapreso.

La Giunta regionale, con il suo operato, ha intessuto una trama di progetti concreti, capaci di restituire ai territori la fiducia perduta e di rafforzare il tessuto sociale ed economico.

Interventi strategici in settori chiave come la sanità, le infrastrutture, il turismo e il sostegno alle fasce più deboli della popolazione hanno creato le fondamenta per una crescita sostenibile e inclusiva.

Si tratta di un capitale umano e infrastrutturale che deve essere preservato e ampliato.

Un nodo cruciale è rappresentato dalla questione giovanile: offrire ai giovani marchigiani la possibilità di costruire il proprio futuro nella propria terra d’origine è un imperativo morale ed economico.

Questo obiettivo non può essere raggiunto attraverso politiche assistenziali, ma attraverso un approccio orientato all’investimento, alla formazione e alla creazione di opportunità di lavoro qualificate.

L’eccellenza raggiunta nell’utilizzo dei fondi europei, posizionando le Marche al vertice nazionale, testimonia la capacità di intercettare risorse e di gestirle in modo efficiente.

L’attenzione al capitale umano si declina anche in un rinnovato impegno per la ricerca e l’innovazione, settori trainanti per la competitività regionale.

Promuovere la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese è essenziale per favorire il trasferimento tecnologico e la creazione di nuove imprese ad alto potenziale.

Il futuro delle Marche si gioca anche sulla capacità di attrarre talenti e capitali, creando un ambiente favorevole all’imprenditorialità e all’innovazione.

“Più Marche” è un impegno a costruire un futuro di opportunità per tutti i cittadini, un futuro in cui le Marche possano brillare come motore di sviluppo e di progresso.