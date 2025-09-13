Marche al Ripartenza: Appello al Cambiamento da Pesaro

Un Nuovo Inizio per le Marche: Un Appello alla TrasformazionePesaro, 17 settembre: un appuntamento cruciale, un punto di svolta per il futuro delle Marche.

Un corteo di speranze e di proposte concrete si riverserà in Piazzale della Libertà, un luogo simbolo di libertà e di cambiamento, per un evento pubblico organizzato dal candidato alla presidenza della Regione Marche, sostenuto dal Partito Democratico.

L’iniziativa, fissata per le ore 18:30, non è una semplice manifestazione elettorale, ma un’esplicita chiamata alla mobilitazione civica, un invito a ripensare il percorso di sviluppo della nostra regione.

Accanto al candidato, a dare forza e sostegno a questa visione, la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, e il presidente nazionale del partito, Stefano Bonaccini, figure di riferimento per un’opposizione costruttiva e propositiva.

La loro presenza testimonia l’importanza strategica di questo momento e l’impegno del partito a sostenere un progetto di rinnovamento radicale per le Marche.

L’analisi della situazione regionale, così come percepita da molti cittadini, non può essere ignorata.

I dati oggettivi raccontano una storia di progressivo declino in settori vitali.

La sanità, un pilastro fondamentale del welfare, ha subito un erosione significativa negli ultimi cinque anni, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla loro capacità di accedere a cure essenziali.

La carenza di personale, le liste d’attesa sempre più lunghe e la difficoltà di garantire servizi omogenei su tutto il territorio regionale sono segnali di una crisi strutturale che richiede interventi urgenti e mirati.

Parallelamente, l’economia marchigiana si è arenata, soffocata da un modello di sviluppo inadeguato e incapace di affrontare le sfide del mercato globale.

La stagnazione economica ha pesanti ripercussioni sull’occupazione, soprattutto giovanile, alimentando un senso di frustrazione e di incertezza per il futuro.

La perdita di posti di lavoro, l’emigrazione dei giovani più preparati e la difficoltà di attrarre investimenti esteri sono sintomi di una profonda crisi economica che richiede un cambio di rotta.

Non si può più ignorare, inoltre, l’aumento delle disuguaglianze sociali e la crescente fragilità di ampie fasce della popolazione.

La povertà, il disagio sociale e l’esclusione lavorativa sono problemi sempre più pressanti che richiedono politiche mirate e di ampio respiro.

La perdita di coesione sociale e la polarizzazione delle opinioni sono ulteriori segnali di una società che necessita di essere ricostruita sulla base di valori condivisi e di un senso di responsabilità collettiva.

Questo evento a Pesaro non è quindi un semplice comizio elettorale, ma un momento di confronto, di ascolto e di proposta.

È l’occasione per presentare un progetto di sviluppo regionale basato sulla giustizia sociale, sulla sostenibilità ambientale e sull’innovazione tecnologica.

Un progetto che metta al centro le persone, le loro esigenze e le loro aspirazioni.

Un progetto che sappia costruire un futuro migliore per le Marche, un futuro di opportunità, di crescita e di benessere per tutti.

Un futuro in cui le Marche possano tornare a essere una regione all’avanguardia, un modello di sviluppo sostenibile e di progresso sociale.

La mobilitazione, la partecipazione e l’impegno civico sono gli strumenti per raggiungere questo obiettivo.