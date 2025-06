Marche: Avs punta a transizione climatica e salario minimo regionale

La piattaforma programmatica dell’Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) si prefigge di segnare un punto di svolta per la regione Marche, con due proposte legislative di primaria importanza destinate a plasmare il futuro socio-economico e ambientale: una legge dedicata alla transizione climatica e un’iniziativa per l’introduzione di un salario minimo regionale. L’annuncio, formulato da Gianluca Carrabs, esponente di Europa Verde Marche, giunge a margine di un evento a Ancona, in vista delle elezioni regionali autunnali.L’Avs, parte integrante della coalizione di centrosinistra che appoggia la candidatura presidenziale di Matteo Ricci, europarlamentare dem, intende affrontare le sfide pressanti del territorio con un approccio innovativo e ambizioso, contrastando la politica del presidente uscente Francesco Acquaroli. L’obiettivo non è semplicemente vincere le elezioni, ma inaugurare una nuova era di sviluppo sostenibile e giustizia sociale.Il “patto chiaro” menzionato da Carrabs, sotteso alle proposte legislative, riflette un impegno concreto verso una radicale trasformazione del modello economico regionale. La transizione climatica non è concepita come un onere, ma come un’opportunità per generare nuovi posti di lavoro, incentivare l’innovazione tecnologica e rafforzare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi. La legge climatica dovrà prevedere misure concrete per la riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione delle energie rinnovabili, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, e la tutela della biodiversità.L’introduzione di un salario minimo regionale, fissato a 9 euro l’ora per le aziende che beneficiano di finanziamenti pubblici, rappresenta un elemento centrale della piattaforma Avs. Tale provvedimento mira a contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, a garantire un tenore di vita dignitoso per i lavoratori e a stimolare la domanda interna, contribuendo a una crescita economica più equa e inclusiva. Si tratta di un intervento mirato a prevenire la concorrenza sleale tra imprese che rispettano i diritti dei lavoratori e quelle che, al contrario, cercano di massimizzare i profitti a spese della forza lavoro. La misura, inoltre, dovrebbe fungere da catalizzatore per un dibattito più ampio sulla necessità di una riforma più generale del sistema salariale regionale, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e promuovere una distribuzione più equa della ricchezza.La sfida è complessa, ma l’Avs è determinata a perseguire questi obiettivi con impegno e determinazione, confidando nel sostegno dei cittadini marchigiani desiderosi di un futuro più giusto, sostenibile e prospero. Si tratta di un progetto politico che guarda al futuro, consapevole delle responsabilità che incombono sulle istituzioni regionali per affrontare le sfide del XXI secolo.