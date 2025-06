Marche, Campagna Elettorale: Attacchi e Contro-Attacchi Infiammano la Regione

La campagna elettorale per la presidenza della Regione Marche si infiamma con una polarizzazione che trascende la semplice contrapposizione programmatica. Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, ha lanciato un’accusa diretta all’attuale presidente Francesco Acquaroli, insinuando una riluttanza al confronto pubblico. Un gesto, questo, che appare quantomeno paradossale, considerando le ombre che gravano sul candidato stesso.La risposta non si è fatta attendere, arrivando forte e precisa dalla senatrice di Fratelli d’Italia e coordinatrice regionale del partito, Elena Leonardi. La sua replica, lungi dall’essere una semplice difesa del presidente Acquaroli, ha trasformato l’accusa in un contro-attacco di inequivocabile forza. Leonardi punta il dito contro la gestione di Ricci, evocando la vicenda “Affidopoli”, un caso di presunte irregolarità negli affidamenti del Comune di Pesaro durante il suo mandato a sindaco, e la sua elusione della Commissione consiliare ad esso correlata. L’implicazione è chiara: la paura di Ricci non è quella di un confronto dialettico, ma quella di una luce che rivela aspetti meno trasparenti della sua carriera politica.La senatrice Leonardi sottolinea come Acquaroli abbia dimostrato, con un impegno tangibile e quantificabile, una disponibilità costante all’ascolto dei cittadini, interagendo direttamente con oltre duecentomila persone. Un dato che stride profondamente con le affermazioni di Ricci, che si limita a invocare un confronto che, di fatto, sembra evitarlo con astuzia.L’analisi di Leonardi va oltre la mera difesa del presidente uscente. Si tratta di un’argomentazione volta a contestualizzare l’attuale situazione politica regionale, evidenziando come la governance marchigiana sia stata caratterizzata, dopo anni di stallo e inerzia sotto la guida del Partito Democratico e, implicitamente, di Ricci, da un’impronta di rinnovamento e dinamismo. La strategia è quella di presentare Acquaroli come l’antitesi del candidato del centrosinistra: un leader proiettato verso il futuro, aperto al dialogo e pronto ad assumersi le proprie responsabilità, a differenza di Ricci, intrappolato in un passato di scelte controverse e di atteggiamenti elusivi. La campagna elettorale si configura, dunque, come uno scontro non solo di visioni politiche, ma anche di etica e di trasparenza, con la senatrice Leonardi che ne è portavoce convinta e aggressiva.