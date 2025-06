Marche: Centrosinistra al completo, Ricci allarga la coalizione

Nelle Marche, il panorama politico centrosinistra si configura in una convergenza inedita e ambiziosa, consolidando un’alleanza di cambiamento che trascende le tradizionali barriere partitiche. L’europarlamentare dem e candidato alla presidenza della Regione, Matteo Ricci, ha ufficializzato l’ingresso di tre nuove realtà nel tavolo di coalizione, ampliando significativamente la platea di soggetti impegnati in un progetto comune volto a ridefinire il futuro della regione.Le nuove adesioni, rappresentate rispettivamente da ‘Nuove Marche – Base per il cambiamento’ (con Stefano Cencetti), ‘Demos – Democrazia Solidale’ (con Massimo Marcellini) e ‘Movimento Socialista Liberale’ (con Ivo Costamagna), irrobustiscono una compagine già articolata e variegata. Questo ampliamento porta il numero delle sigle che compongono l’alleanza a sedici, testimoniando una volontà di costruire un fronte ampio e inclusivo. Le formazioni politiche che aderiscono, al di là delle nuove entrate, includono nomi di spicco come il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, il Partito Socialista Italiano, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione Comunista, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, e le già menzionate Nuove Marche, Demos e Movimento Socialista Liberale. Quest’ultimo, in particolare, raccoglie esponenti di una corrente socialista attiva all’interno del movimento Azione, con figure rilevanti come l’ex sindaco di Fano, Massimo Seri, a testimonianza di una ricerca di dialogo e convergenza al di là delle etichette.L’evoluzione dell’alleanza non si limita all’ampliamento del perimetro politico, ma si concretizza anche in un arricchimento programmatico. Inizialmente strutturato attorno a un nucleo di 51 pagine, in riferimento a un obiettivo di consenso iniziale, il programma è stato ampliato a 56 pagine, riflettendo un approfondimento delle proposte e una maggiore ambizione nel rispondere alle esigenze del territorio. Questa espansione programmatica, supportata da sondaggi incoraggianti, suggerisce una reale possibilità di raggiungere l’obiettivo percentuale fissato dall’alleanza, indicando una crescente fiducia nella capacità del progetto di cambiamento di intercettare il voto popolare e di incidere significativamente sul futuro politico delle Marche. L’attenzione è ora concentrata sulla comunicazione efficace di queste proposte e sulla capacità di tradurle in azioni concrete una volta ottenuta la vittoria.