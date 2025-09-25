Marche, clima elettorale infuocato: Salvini punta sulle priorità regionali

Il clima elettorale nelle Marche si fa incandescente, con una retorica che, per certi versi, ricorda le dinamiche di una partita di calcio in difficoltà.

L’espressione utilizzata dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la sua visita al chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, riflette un tentativo di distogliere l’attenzione da polemiche esterne e focalizzare il dibattito sulle priorità regionali.

Salvini ha evidenziato una volontà di ancorare la discussione alle problematiche e alle potenzialità delle Marche, rifiutando di essere trascinato in questioni globali complesse come il conflitto israelo-palestinese.

La sua fermezza nel concentrarsi esclusivamente sul territorio marchigiano appare come una strategia per arginare la deriva emotiva che potrebbe offuscare la chiarezza delle proposte programmatiche.

La contestazione ricevuta per le sue posizioni sulla questione di Gaza ha scatenato una risposta che sottolinea la necessità di un approccio pragmatico e focalizzato sulle esigenze concrete del territorio.

Salvini ha esaltato la figura dell’uscente governatore Acquaroli, puntando il dito su una gestione amministrativa giudicata efficiente e virtuosa.

A sostegno di questa valutazione, ha richiamato i dati forniti dal Ministro dell’Economia, Giorgetti, che collocano le Marche tra le regioni italiane più performanti in termini di gestione delle risorse pubbliche e di erogazione dei servizi sanitari.

Questa performance positiva è stata presentata come il risultato di un impegno costante nel garantire l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria, con il recupero e la riqualificazione di strutture ospedaliere precedentemente in crisi.

Il messaggio lanciato dal leader leghista mira a consolidare un’immagine di competenza e affidabilità, contrapposta a una visione politica percepita come divisiva e lontana dalle preoccupazioni dei cittadini marchigiani.

L’attesa per la chiusura della campagna elettorale, con la data del 28 e 29 settembre che si avvicina, sottolinea l’intensità di un momento cruciale per il futuro politico della regione.

L’obiettivo, per il Vicepremier, è quello di presentare un’offerta elettorale ancorata alla concretezza dei risultati ottenuti e proiettata verso un futuro di crescita e benessere per le Marche.