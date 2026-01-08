Marche e ICE: Crescita Internazionale e Supporto alle Imprese

- PUBBLICITA -

La Regione Marche e l’Agenzia per il Commercio Estero e gli Investimenti (ICE) intensificano il loro impegno sinergico per catalizzare l’espansione internazionale delle imprese locali, in un’epoca segnata da crescenti complessità geopolitiche e rapidi mutamenti nei flussi commerciali globali.

L’incontro, tenutosi presso Palazzo Raffaello, ha visto protagonisti il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro, il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il Presidente dell’ICE Matteo Zoppas.

Il dialogo ha approfondito nuove strategie per potenziare il supporto alle aziende marchigiane, andando oltre le tradizionali forme di assistenza e focalizzandosi su un approccio proattivo e personalizzato.

Il confronto ha evidenziato la necessità di orchestrare iniziative mirate, quali incoming di investitori stranieri e missioni all’estero “di sistema”, che coinvolgano cluster di imprese omogenee per massimizzare l’impatto e favorire la creazione di reti commerciali durature.

L’attenzione strategica è concentrata su settori chiave per l’economia regionale: l’industria della moda, il comparto nautico, il dinamico settore agroalimentare, l’arredamento, la meccanica di precisione, il vivace ecosistema delle startup innovative e lo sviluppo del capitale umano, con un focus sui giovani talenti.

Un elemento cruciale del piano congiunto è la programmazione di un road show dell’ICE sul territorio marchigiano.

Questo itinerante informativo si propone di avvicinare le imprese locali agli strumenti di supporto e alle opportunità concrete offerte dall’agenzia governativa, spesso sottovalutate o poco conosciute.

L’obiettivo è demistificare le procedure, illustrare i vantaggi di una presenza internazionale e fornire consulenza specialistica, adattata alle specifiche esigenze di ogni azienda.

Oltre al road show, si stanno valutando ulteriori iniziative innovative, che comprendono la promozione digitale delle eccellenze marchigiane attraverso campagne mirate sui mercati esteri, la partecipazione a fiere internazionali di settore, l’organizzazione di workshop dedicati all’export e l’identificazione di partner commerciali strategici.

Si pone particolare enfasi sull’integrazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data, per ottimizzare le strategie di promozione e raggiungere un pubblico più ampio.

La collaborazione rafforzata tra Regione Marche e ICE mira a proiettare il territorio marchigiano come polo di eccellenza e innovazione a livello globale, promuovendo non solo i prodotti, ma anche il brand “Made in Marche” e il suo legame con i valori di qualità, tradizione e sostenibilità.

Questo approccio integrato contribuirà a creare nuove opportunità di crescita per le imprese locali e a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio.