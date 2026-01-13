Marche e Umbria: La Zes, motore di crescita inclusiva e resilienza.

- PUBBLICITA -

La creazione della Zona Economica Speciale unica rappresenta un’occasione strategica per innescare un processo di crescita inclusiva nelle Marche, un imperativo economico e sociale che si inscrive nel quadro normativo europeo e mira a colmare i divari territoriali che storicamente affliggono la nostra regione.

La recente inclusione, dal 12 novembre 2025, delle Marche e dell’Umbria tra le regioni in transizione, segna un punto di svolta fondamentale, integrando il territorio in uno strumento di politica economica a livello nazionale ed europeo, concepito per rafforzare la resilienza e stimolare lo sviluppo delle aree più vulnerabili.

L’approccio alla Zes non deve essere interpretato come una mera questione di agevolazioni fiscali, bensì come un’architettura complessa volta a generare un impatto strutturale sull’economia locale.

La sua vocazione specifica di “zona economica speciale” risiede proprio nella sua finalità di attenuare le disparità che emergono tra aree economicamente avanzate e quelle caratterizzate da una maggiore fragilità.

La polemica sollevata dalla mozione del Pd, che sembra insinuare un effetto impoverente per i comuni esclusi dagli incentivi, non coglie nel segno.

Anzi, un’applicazione indiscriminata di tali agevolazioni potrebbe paradossalmente esacerbare le disuguaglianze esistenti.

Questo perché i territori già economicamente robusti possiedono una maggiore capacità di assorbire e capitalizzare tali incentivi, lasciando i comuni più deboli in una posizione di svantaggio.

La Zes, pertanto, non è un sistema di redistribuzione passiva, ma un catalizzatore di sviluppo.

Richiede una pianificazione strategica che consideri le specificità dei diversi territori, indirizzando gli investimenti e le agevolazioni verso settori ad alto potenziale di crescita e promuovendo la creazione di sinergie tra le diverse aree geografiche.

È necessario definire aree di specializzazione, incentivare l’innovazione, attrarre investimenti esteri e favorire la formazione di capitale umano qualificato.

L’obiettivo è creare un ecosistema economico dinamico e competitivo, capace di generare occupazione, reddito e benessere per tutti i cittadini marchigiani.

Inoltre, la Zes non può prescindere da un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori del territorio: istituzioni, imprese, associazioni di categoria, università e centri di ricerca.

Solo attraverso una collaborazione sinergica sarà possibile massimizzare l’impatto positivo della Zes e trasformare la regione in un polo di eccellenza economica e sociale, in grado di competere con successo nel mercato globale.

La sfida è complessa, ma le opportunità sono enormi.