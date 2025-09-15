Marche, elezioni regionali: Bonelli punta sulla memoria dell’alluvione

Il dibattito politico nelle Marche si concentra su un punto cruciale: la capacità di una coalizione di centrosinistra, forte di un’unità strategica, di rispondere efficacemente alle sfide che affliggono la regione.

Angelo Bonelli, esponente di spicco di Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso con fermezza la convinzione di una vittoria imminente in vista delle elezioni regionali.

Questa affermazione, pronunciata durante un evento commemorativo del devastante alluvione che ha colpito le Marche tre anni fa, non è solo un’espressione di ottimismo elettorale, ma anche una denuncia delle carenze strutturali e gestionali che hanno contribuito alla catastrofe e alle sue conseguenze.

L’alluvione del 2020, che ha causato la perdita di tredici vite umane e ha lasciato profonde cicatrici nel tessuto sociale ed economico della regione, rappresenta una ferita aperta, un monito costante all’inadeguatezza delle politiche di prevenzione e di gestione del territorio.

Bonelli, nel suo intervento, ha voluto focalizzare l’attenzione su questo scenario di degrado, ritenendo che la sofferenza dei cittadini marchigiani sia evidente e costituisca un fattore determinante per il giudizio elettorale.

La competizione elettorale, pertanto, si configura come un confronto non solo tra visioni politiche, ma anche tra capacità di elaborare soluzioni concrete per affrontare le criticità che hanno portato alla tragica alluvione e per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.

La questione della prevenzione del rischio idrogeologico, l’adeguamento delle infrastrutture, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la trasparenza nell’allocazione dei fondi pubblici per la ricostruzione e lo sviluppo, emergono come temi centrali del dibattito.

Al di là della retorica elettorale, si pone la necessità di un profondo ripensamento del modello di sviluppo regionale, che tenga conto non solo della crescita economica, ma anche della salvaguardia dell’ambiente, della tutela del patrimonio culturale e della promozione dell’equità sociale.

La sfida per la coalizione di centrosinistra non è solo quella di vincere le elezioni, ma anche quella di dimostrare di possedere la competenza, la visione e la determinazione necessarie per costruire una regione Marche più resiliente, più giusta e più prospera.

La memoria delle vittime dell’alluvione, infatti, impone un impegno solenne verso il futuro, un futuro in cui la sicurezza e la dignità dei cittadini marchigiani siano finalmente al centro di ogni decisione politica.