Marche, Forza Italia al via: campagna referendaria sulla giustizia

La regione Marche si configura come fulcro di una significativa mobilitazione referendaria, con Forza Italia che lancia ufficialmente la propria campagna a favore della riforma della giustizia.

A guidare l’iniziativa a livello regionale è l’avvocatessa e consigliera regionale, Chiara Biondi, figura di spicco nel partito, incaricata di coordinare un’azione capillare volta a sensibilizzare l’elettorato.

L’impegno non si esaurisce in un semplice supporto propagandistico, ma si traduce in un programma articolato che comprenderà una serie di eventi e attività di coinvolgimento diretto.

In programma sono manifestazioni pubbliche a fine mese, un evento nazionale di richiamo a Roma il 24 gennaio e, soprattutto, una rete di gazebo dislocati nei comuni marchigiani, progettati come punti di informazione e confronto, dove volontari e esperti saranno a disposizione per illustrare nel dettaglio le motivazioni del “Sì”.

Forza Italia presenta la riforma come un pilastro per il consolidamento dei principi fondamentali che devono animare l’amministrazione della giustizia.

Al centro della proposta vi è l’aspirazione a garantire una maggiore terzietà dei giudici, affiancata da un’incisiva tutela del diritto a un giusto processo.

Il cuore della riforma risiede in una profonda riorganizzazione del sistema giudiziario, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati in due percorsi distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Questa divisione, fin dalle prime fasi della formazione professionale, mira a prevenire conflitti di interesse e a favorire una maggiore specializzazione.

Un elemento cruciale della riforma è l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, con modalità di composizione che prevedono l’elezione a sorteggio di alcuni membri, al fine di assicurare una rappresentanza più ampia e democratica.

Per garantire un controllo effettivo sull’operato dei magistrati, è prevista la creazione di un’Alta Corte Disciplinare, competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dai membri del corpo giudiziario.

Questa istituzione mira a rafforzare la responsabilità dei magistrati e a preservare l’integrità del sistema giudiziario.

L’iniziativa di Forza Italia nelle Marche si inserisce in un più ampio contesto di dibattito nazionale sulla riforma della giustizia, un tema cruciale per il futuro del Paese, volto a garantire un sistema più efficiente, trasparente e credibile agli occhi dei cittadini.