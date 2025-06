Marche: Nata l’ampia alleanza di centrosinistra per Ricci

L’orizzonte politico marchigiano si configura con una nuova architettura di convergenze, culminando nell’imminente formalizzazione di un’intesa per un’ampia alleanza di centrosinistra a sostegno della candidatura di Matteo Ricci alle prossime elezioni regionali. L’accordo, delineato a seguito di un intenso confronto tra le componenti politiche e civiche che animano il cosiddetto “Tavolo per l’Alleanza del Cambiamento,” è stato annunciato dall’europarlamentare dem, fissando la data cruciale per la sua sottoscrizione: sabato 14 giugno.L’operazione rappresenta un atto di volontà strategica, volto a superare le divisioni del passato e a costruire una piattaforma unitaria in grado di affrontare le sfide complesse che attendono la regione. L’espressione “Alleanza del Cambiamento” non è un mero nome, ma un manifesto programmatico che ambisce a tradursi in un progetto di sviluppo concreto per le Marche. I lavori del Tavolo, protrattisi in un clima di proficua collaborazione, hanno portato alla definizione di un programma organico e articolato, esteso per ben 51 pagine, testimonianza della volontà di affrontare le tematiche regionali con un approccio dettagliato e condiviso. Ben tredici forze politiche e civiche, con sensibilità diverse ma accomunate da un’aspirazione di rinnovamento, hanno contribuito alla stesura del documento, superando divergenze iniziali e convergendo su obiettivi comuni. Si tratta di un’alleanza che ambisce a incarnare un ampio spettro progressista, riformista e civico, mirando a riconquistare la fiducia dei cittadini e a promuovere un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, l’equità sociale e la valorizzazione del territorio. La firma dell’accordo del 14 giugno non segna una conclusione, bensì l’inizio di un percorso complesso e impegnativo, volto a tradurre le ambizioni programmatiche in azioni concrete a beneficio delle comunità marchigiane. Il documento che verrà siglato è dunque il risultato di un meticoloso lavoro di squadra e rappresenta un punto di partenza solido per costruire un futuro più prospero e giusto per le Marche.