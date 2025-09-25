giovedì 25 Settembre 2025
15.2 C
Ancona
Ancona Politica

Marche: Nata un’alleanza civica per il cambiamento.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’auspicata convergenza, oggi tangibile, rappresenta un punto di rottura con le tradizionali dinamiche politiche regionali.

La presentazione unitaria delle forze civiche e progressiste nelle Marche non è un mero accordo contingente, ma il coronamento di un percorso complesso, intessuto di dialoghi intensi e compromessi strategici che si sono protratti per diversi mesi.
L’obiettivo primario è stato la definizione di un programma condiviso, un atto di responsabilità che trascende le singole ambizioni personali e mette al centro il bene comune.

Questa alleanza, presentata in pubblica cerimonia ad Ancona alla presenza delle Presidenti regionali Alessandra Todde (Sardegna) e Stefania Proietti (Umbria), ambisce a configurarsi come una forza politica solida, capace di innescare un cambiamento strutturale nel tessuto economico e sociale delle Marche.

Non si tratta di una semplice coalizione di comodo, ma di un progetto che mira a superare le divisioni del passato, a costruire ponti tra diverse sensibilità e a offrire una visione chiara e coerente per il futuro della regione.

L’unità dimostrata è il segnale di una nuova consapevolezza: la necessità di affrontare le sfide complesse che attendono le Marche – dalla ripresa economica post-pandemica alla transizione ecologica, dall’innovazione tecnologica alla giustizia sociale – richiede un approccio collaborativo e una visione condivisa.
Si tratta di un impegno a valorizzare le risorse locali, a sostenere le imprese e l’occupazione, a investire nell’istruzione e nella ricerca, a garantire l’accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno.

La presenza delle Presidenti Todde e Proietti simboleggia un’esperienza positiva di governance progressista, dimostrando che è possibile governare con competenza, trasparenza e partecipazione, mettendo al centro i bisogni dei territori e i diritti dei cittadini.

Questo modello, ispirato a valori di solidarietà, inclusione e sostenibilità, rappresenta un’alternativa concreta al modello di sviluppo dominante, troppo spesso orientato alla logica del profitto a breve termine e dell’esclusione sociale.

L’auspicio è che questa convergenza, radicata in un programma di cambiamento profondo, possa inaugurare una nuova era per le Marche, un futuro di progresso, equità e prosperità per tutti.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved