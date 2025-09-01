Marche: Progetto per un Cambiamento Profondo

Un’iniziativa che trascende la mera elencazione, germogliata dall’analisi diretta delle dinamiche territoriali, si propone di riorientare le politiche regionali.

Questo progetto, sostenuto dalla segretaria regionale di Italia Viva, Fabiola Caprari, candidata consigliera nella lista civica Progetto Marche Vive – un sostegno diretto al candidato presidente Matteo Ricci – ambisce a un cambiamento profondo per le Marche.

L’evento “Sviluppo dell’impresa e velocità per un cambio di Marche”, a cui ha presenziato il senatore Matteo Renzi, ha rappresentato il momento di lancio di questa visione.

L’analisi critica della gestione attuale, guidata da Francesco Acquaroli, rivela un quadro preoccupante.

Il divario economico delle Marche rispetto al resto d’Italia si è ampliato, manifestando una fragilità strutturale che ha portato alla perdita di circa 15.000 imprese tra il 2021 e il 2024.

Questi dati, particolarmente allarmanti nei settori del commercio, manifatturiero e costruzioni, testimoniano un fallimento nella politica economica regionale e richiedono un intervento immediato e coraggioso.

Non si tratta di affrontare una semplice congiuntura negativa, ma di riparare un modello di sviluppo inefficiente, incapace di rispondere alle sfide di un’economia globale in rapida evoluzione.

La visione proposta da Progetto Marche Vive si articola su tre pilastri fondamentali: la creazione di un ambiente favorevole all’impresa, attraverso la semplificazione burocratica, l’accesso al credito e il sostegno all’innovazione; il rafforzamento del welfare, con particolare attenzione alle politiche sociali e alla sanità; e la centralità del cittadino, come protagonista attivo del cambiamento, attraverso processi decisionali trasparenti e partecipativi.

Il percorso verso un futuro prospero per le Marche passa dalla riscoperta dei valori di una comunità coesa, dalla valorizzazione del talento locale e dalla capacità di costruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Un cambiamento radicale non è solo auspicabile, ma necessario per invertire la rotta e restituire alle Marche il ruolo di motore di crescita e di eccellenza che le compete.