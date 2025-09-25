Marche: Resilienza e Rinascita, un Futuro di Crescita e Innovazione.

“La resilienza delle Marche, messa a dura prova da emergenze sanitarie globali e da un panorama geopolitico incerto, si sta traducendo in un percorso di rinnovamento profondo, con risultati tangibili che anticipano le ambizioni programmatiche.

Non si tratta di semplici interventi correttivi, bensì di una riorganizzazione strategica volta a restituire alla regione un ruolo propulsivo nel tessuto economico e sociale nazionale.

L’impegno profuso, in questi anni, si è concentrato su un’azione multifocale: rivitalizzare la competitività delle imprese, ottimizzando i servizi e le infrastrutture, con un’attenzione particolare allo sviluppo dell’entroterra marchigiano.

Questo significa investire in settori chiave, sostenere l’innovazione e promuovere una crescita inclusiva, che coinvolga tutte le aree del territorio, riducendo le disparità e valorizzando le peculiarità locali.

La ricostruzione post-alluvione non è solo una questione di ricostruzione fisica, ma un’opportunità per reimplementare un modello di sviluppo sostenibile e resiliente, capace di anticipare e mitigare i rischi futuri.

Abbiamo investito in prevenzione, in infrastrutture idrauliche e in sistemi di allerta precoce, ma soprattutto abbiamo lavorato a stretto contatto con le comunità locali, ascoltando le loro esigenze e supportando il tessuto sociale.

La sfida che ci attende è complessa, ma siamo convinti che, con la stessa determinazione e spirito di collaborazione dimostrati finora, saremo in grado di superarla e di proiettare le Marche verso un futuro di prosperità e benessere per tutti i suoi cittadini.

Un futuro in cui l’identità marchigiana, fatta di storia, cultura e tradizione, sia al contempo custode di valori imprescindibili e motore di innovazione e progresso.

“