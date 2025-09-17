Marche: Ricci lancia la sfida per un futuro di prosperità e salute

Le aspettative si condensano in questa piazza, luogo simbolo di una regione che anela a una svolta.

Cinque anni di attesa culminano in un’opportunità concreta per ridisegnare il futuro delle Marche, un futuro che si prefigge di superare le criticità ereditate e di abbracciare un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

Il sostegno tangibile di figure di riferimento come Stefano Bonaccini ed Elly Schlein testimonia la condivisione di una visione strategica, un progetto collettivo che guarda al benessere dei cittadini come priorità assoluta.

Al centro del programma di Matteo Ricci, candidato alla presidenza, si colloca con urgenza la riforma del sistema sanitario regionale.

Le liste d’attesa, la disomogeneità nell’accesso alle cure, la carenza di personale qualificato: queste sono le piaghe che il centrosinistra si impegna a lenire, con un piano di interventi mirati a garantire un servizio sanitario più efficiente, accessibile a tutti e incentrato sulla persona.

Non si tratta solo di ridurre i tempi di attesa, ma di ripensare l’organizzazione della rete sanitaria, potenziando la medicina territoriale, investendo nella prevenzione e promuovendo l’innovazione tecnologica.

Ma la sfida non si limita alla sanità.

La crisi economica e le sue conseguenze hanno acuito le disuguaglianze sociali e territoriali, generando un aumento della precarietà e del lavoro povero.

Per contrastare questi fenomeni, il candidato Ricci intende introdurre misure concrete a tutela dei lavoratori, come l’istituzione di un salario minimo regionale, una misura che si pone come strumento di protezione dei redditi più bassi e di stimolo alla domanda interna.

La visione che si delinea è quella di una regione più coesa, in cui la crescita economica sia accompagnata da un’equa distribuzione della ricchezza e da un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione.

Si tratta di un progetto ambizioso, che richiede un impegno costante e una collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile.

La piazza, oggi, rappresenta un punto di partenza, un momento di aggregazione e di condivisione di speranze e di proposte.

È il preludio a un percorso che mira a restituire alle Marche un futuro di prosperità e di benessere per tutti.

Un futuro che affonda le sue radici nella solidarietà e nell’innovazione, guardando avanti con determinazione e ottimismo.