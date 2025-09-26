Marche: Risveglio Civico, Riscopri il Tuo Voto!

Cittadini delle Marche, è tempo di risveglio.

Un silenzio prolungato, un disimpegno che si è sedimentato negli anni, rischia di erodere le fondamenta stesse della nostra comunità.

L’astensione non è un diritto, ma una rinuncia: una rinuncia a plasmare il futuro delle nostre terre, una resa ai meccanismi che, troppo spesso, ci appaiono lontani e impermeabili alle nostre istanze.

La Regione Marche, la nostra casa comune, necessita di una nuova linfa, di una partecipazione attiva e consapevole che trascenda la mera scelta del candidato.

Non si tratta solo di votare, ma di riappropriarsi del diritto di incidere, di costruire un sistema rappresentativo che rispecchi la complessità dei nostri bisogni e delle nostre aspirazioni.

Il voto del 28 e 29 settembre non è un evento isolato, ma un tassello fondamentale in un processo più ampio di rigenerazione democratica.

Un’occasione per interrompere un ciclo di disillusione e passività, per rivendicare il ruolo attivo del cittadino come protagonista del cambiamento.

Io, Beatrice Marinelli, candidata alla presidenza per Evoluzione della Rivoluzione, mi rivolgo a voi, che vi siete distanti, che avete perso fiducia, che vi sentite esclusi.

Vi chiedo di abbandonare l’inerzia, di riscoprire il valore del vostro contributo, di comprendere che la politica non è un gioco da spettatori, ma un impegno collettivo.

Non si tratta di affidare a un singolo individuo la responsabilità di risolvere tutti i problemi.

Si tratta di costruire un ecosistema di partecipazione, dove le voci dei cittadini, delle associazioni, delle imprese, dei territori, possano finalmente trovare ascolto e traduzione in politiche concrete.

La sfida è ambiziosa, lo so.

Richiede un cambiamento di mentalità, una rilettura critica del nostro rapporto con le istituzioni, un nuovo patto di fiducia tra cittadini e rappresentanti.

Ma è una sfida che dobbiamo accettare, perché il futuro delle Marche dipende anche, e soprattutto, dalla nostra capacità di agire insieme.

Evoluzione della Rivoluzione non offre promesse facili o soluzioni preconfezionate.

Offre una visione: quella di una regione più giusta, più equa, più sostenibile, dove ogni cittadino si senta parte integrante di una comunità vivace e dinamica.

Una regione che sappia valorizzare le sue radici, guardando al futuro con coraggio e innovazione.

Vi invito a informarvi, a confrontarvi, a partecipare attivamente al dibattito pubblico.

Non siate semplici votanti, ma cittadini consapevoli, capaci di esercitare il vostro diritto di voto con responsabilità e spirito critico.

Il vostro voto è un atto di speranza, un seme che può germogliare in un futuro migliore per le Marche.

Non lasciatelo cadere.