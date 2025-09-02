Marche: Schlein lancia la sfida, Ricci per un nuovo futuro.

Il vento del cambiamento soffia sulle Marche, e il suo eco risuona forte dalla festa dell’Unità di Potenza Picena.

Il messaggio è chiaro: la coalizione progressista si presenta compatta, un fronte ampio e coeso che mira a riscrivere il futuro politico regionale.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha concluso il suo intervento con un’esclamazione vibrante, un grido di speranza e di sfida, non solo per il territorio marchigiano, ma per l’intera nazione.

La scelta del luogo, nel cuore del territorio governato dall’uscente Francesco Acquaroli, non è casuale.

È un gesto simbolico, una dichiarazione di intenti: la coalizione progressista non teme il confronto, ma lo abbraccia, proponendo un’alternativa concreta al modello di governance finora in atto.

L’evento non si limita a un semplice comizio elettorale; si configura come un momento di riappropriazione identitaria, un richiamo ai valori di progresso, di inclusione e di giustizia sociale che animano il Partito Democratico e le forze politiche che lo sostengono.

La candidatura di Matteo Ricci, eurodeputato dem, rappresenta un’opportunità per le Marche.

La sua esperienza europea, la sua visione strategica e la sua capacità di dialogo possono favorire l’accesso a finanziamenti e a progetti che stimolino la crescita economica e lo sviluppo del territorio.

Ricci incarna un’idea di modernità e apertura, elementi cruciali per affrontare le sfide complesse che attendono la regione: la transizione ecologica, la riforma del sistema sanitario, la lotta alla disoccupazione giovanile, il sostegno alle imprese e la promozione della cultura.

Il riferimento all’“Italia antifascista” non è una retorica sterile, ma un monito costante contro ogni forma di intolleranza e di discriminazione.

È un invito a riappropriarsi dei valori della Resistenza, a difendere la Costituzione e a contrastare le derive autoritarie che minacciano la democrazia.

La festa dell’Unità, in questo contesto, si trasforma in un simbolo di resilienza e di speranza, un luogo di incontro e di confronto tra persone che condividono la stessa visione del futuro.

La sfida è ardua, ma la coalizione progressista è determinata a vincerla.

Non si tratta solo di conquistare la presidenza della Regione, ma di avviare un percorso di cambiamento profondo, che coinvolga l’intera comunità marchigiana.

Un percorso che sappia coniugare la valorizzazione delle tradizioni locali con l’apertura all’innovazione, il sostegno alle fasce più deboli con la promozione della crescita economica, la tutela dell’ambiente con la creazione di opportunità di lavoro.

Un percorso che sappia restituire alle Marche il ruolo di regione virtuosa e di motore di sviluppo per l’intera nazione.

La parola ora passa ai cittadini, chiamati a scegliere il futuro che vogliono per la loro terra.