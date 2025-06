Marche: Scontro tra assessore e Presidente, accuse di elusione.

La dinamica del confronto politico nelle Marche si rivela un terreno complesso, segnato da narrazioni divergenti e contrastanti. Mentre l’assessore regionale, Ricci, sottolinea un numero di incontri pari a diecimila, una cifra apparentemente significativa, essa contrasta nettamente con il volume di interazioni dirette mantenute dal Presidente Acquaroli, stimato in oltre duecentomila. Questa differenza, evidenziata dal consigliere regionale Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Permanente Sanità, si traduce in un’accusa velata: Ricci, a differenza del Presidente, sembra eludere il confronto, in particolare con la commissione consiliare impegnata nell’istruttoria relativa all’inchiesta Affidopoli.L’argomentazione del centrodestra si fonda su una presunta trasparenza e disponibilità al dialogo, presentata come elemento distintivo rispetto all’atteggiamento percepito di Ricci. Il Presidente Acquaroli viene dipinto come una figura proattiva, capace di affrontare qualsiasi sfida e di interagire con ogni interlocutore, forte di risultati tangibili in settori strategici come il turismo, il welfare, le infrastrutture e lo sviluppo economico. La retorica impiegata sottolinea la volontà di non temere il confronto, tanto da proporre un incontro con i diecimila sostenitori di Ricci, un gesto volto a smentire l’accusa di elusione.Al di là del duello dialettico, l’analisi approfondita rivela una cornice più ampia: una critica implicita al precedente governo regionale, associato a un periodo di stallo e marginalizzazione, descritto come “regione in transizione”. L’avvento del centrodestra viene presentato come un punto di svolta, un’iniezione di dinamismo e innovazione capace di restituire alla regione dignità e capacità progettuale. Si esalta la figura del Presidente Acquaroli come guida solida e concreta, promotrice di un cambiamento radicale rispetto al passato. La narrazione, quindi, trascende la mera polemica politica, configurandosi come una dichiarazione di intenti: un impegno a proseguire lungo la strada intrapresa, consolidando i risultati ottenuti e puntando a obiettivi ambiziosi, con la ferma convinzione di aver inaugurato una nuova era per le Marche. L’atto di presentarsi disponibili a un confronto aperto e capillare appare, in questo contesto, come una dimostrazione di forza e una sfida al passato, un segnale di fiducia nel futuro politico della regione.